So rührend meldet sich Angelique Kerber nach Karriere-Aus

Angelique Kerbers (36) Karriere im Profitennis ist nun offiziell vorbei. Im Viertelfinale der Olympischen Sommerspiele in Paris musste sich der Tennisstar nach über drei Stunden gegen die Chinesin Qinwen Zheng geschlagen geben – und scheidet damit ohne Medaille aus dem letzten Match ihrer Karriere aus. Im Interview mit Eurosport meldet sich Angelique unmittelbar nach ihrem letzten Match zu Wort: "Ja, es ist vorbei. Aber ich liebe es, Tennis zu spielen, ich werde weiterhin spielen. Und bei dieser Atmosphäre hier... Besser hätte man sich ein letztes Spiel nicht vorstellen können." Zudem richtet der Olympiastar warme Worte des Dankes an seine Fans: "Ich kann mich nur bei euch allen von ganzem Herzen bedanken. Für die letzten 20 Jahre, die ihr mich geleitet habt. Es war mir immer eine Freude, für euch zu spielen. Für euch alles zu geben."

Auch Angeliques Wegbegleiterin Sabine Lisicki (34) meldet sich nach dem Karriereende der Sportlerin auf Instagram zu Wort und erinnert in einem emotionalen Post an die gemeinsamen Anfänge im Profisport: "Auf dem Weg zu den U12-EU-Team-Meisterschaften saßen wir nebeneinander in einer Propellermaschine und fielen in ein großes Luftloch, sodass wir nicht dachten anzukommen. Den Flug und noch viele weitere Reisen meisterten wir. [...] Hut ab vor allem, was du erreicht hast." Tennislegende Boris Becker (56) verabschiedet Angelique in seiner Story ebenfalls – hingegen lediglich mit einem anerkennenden: "Wunderbar, Angie!"

Einen Tag vor Start der diesjährigen Olympischen Sommerspiele hatte Angelique ihr Karriereende ganz überraschend auf Instagram angekündigt: "Bevor die Olympischen Spiele beginnen, kann ich schon sagen, dass ich Paris 2024 nie vergessen werde, denn es wird mein letztes professionelles Turnier als Tennisspielerin sein." Wie die 36-Jährige in ihrem Statement im Netz betonte, hatte sie diese Entscheidung keineswegs leichtfertig getroffen: "Ganz einfach, weil ich den Sport von ganzem Herzen liebe und dankbar bin für die Erinnerungen und Möglichkeiten, die er mir gegeben hat."

Angelique Kerber, Tennisspielerin

Angelique Kerber beim United Cup in Sydney

