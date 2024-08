Mega-Karriere: Angelique Kerber macht Schluss mit Tennis!

Bevor die Olympischen Sommerspiele in Paris starteten, machte Angelique Kerber (36) eine große Ankündigung. Nach 20 Jahren mit dem Tennisschläger in der Hand, beendet sie nach dem bedeutendem Turnier in der Stadt der Liebe ihre Karriere. Bei Olympia kämpfte Angelique lange grandios – doch nach einem tollen Fight im Viertelfinale ist für die dreifache Grand-Slam-Siegerin Schluss. Die wichtigsten Infos zu Angeliques Karriere-Aus bekommt ihr im Promiflash-Video!



