Angelique Kerber ist stolz: Sohn Ben wird schon ein Jahr alt

Angelique Kerber (38) hat auf Instagram einen rührenden Geburtstagspost für ihren Sohn Ben geteilt – und damit gleichzeitig einen seltenen Blick in ihr Privatleben gewährt. Der kleine Ben feiert seinen ersten Geburtstag, und die Tennisspielerin teilte dazu ein süßes Foto, das ihn gemeinsam mit seiner großen Schwester Liana zeigt. Auf dem Bild ist zu sehen, wie aus dem kleinen dunkelhaarigen Baby ein blonder Einjähriger geworden ist – und Liana, mittlerweile drei Jahre alt, steht im bunten Regenbogen-Sommerkleid mit Zöpfen daneben.

Zu dem Foto schrieb Angelique gerührt: "Happy Birthday, my little Ben. Please don't grow up too fast!" – also: "Herzlichen Glückwunsch, mein kleiner Ben. Bitte werde nicht zu schnell groß!" Dazu wählte sie ein Emoji mit einem Tränchen im Auge – ein klares Zeichen, dass die stolze Mama den rasend schnellen Lauf der Zeit mit einem lachenden und einem weinenden Auge betrachtet.

Angelique lebt mit ihrem Lebensgefährten Franco Bianco zusammen, einem Unternehmer und Fitnessökonom. Das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, weshalb solche persönlichen Einblicke auf Social Media eher selten sind. Tochter Liana wurde 2023 geboren, Sohn Ben folgte rund zwei Jahre später.

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Instagram / angie.kerber/ Angelique Kerber im Februar 2025

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Getty Images Angelique Kerber, Tennis-Star

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Instagram / angie.kerber Die Hände von Angelique Kerber, ihrem Partner und ihren beiden Kindern, Juni 2025