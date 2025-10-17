Dieser Tennisstar ersetzt Lena Gercke bei "Promi Padel WM"

Lena Gercke (37) musste ihren geplanten Auftritt bei der diesjährigen "Promi Padel WM" am 18. Oktober auf ProSieben absagen. Beim Training für die Sportveranstaltung, bei der 16 Promis in Zweierteams gegeneinander antreten, zog sich das Model und die Moderatorin drei angebrochene Knochen und zwei gerissene Bänder zu. ProSieben-Sprecher Christoph (34) Körfer erklärte bei der Bild-Zeitung, dass die Verletzung Lena verhindere, an dem Event teilzunehmen. Doch Ersatz wurde schnell gefunden: Angelique Kerber (37), die frühere Wimbledon-Siegerin, wird stattdessen den Schläger schwingen.

Angelique freut sich darauf, die Herausforderung anzunehmen, und trifft in der Show auf prominente Gegner wie die Fußballer Mats Hummels (36) und Christoph Kramer. Obwohl die einstige Tennis-Ikone ihre aktive Profikarriere hinter sich gelassen hat, bleibt die gebürtige Kielerin sportlich aktiv. Ihre Erfahrung kommt ihr dabei zugute, denn mit Padel-Tennis ist die Sportlerin bereits vertraut. Vor etwa einem Jahr hatte die Athletin via Instagram ihre neue Begeisterung für den Trendsport geteilt: "Ich habe eine neue Leidenschaft gefunden … kleinerer Platz, mehr Teamplay und genauso viel Action!", schrieb sie damals nach einem Match.

Padel-Tennis, eine schnelle Mischung aus Tennis und Squash, ist längst nicht mehr nur ein Insidertipp unter Sportfans. Das Spiel, das auf einem kleineren Court mit umgebenden Glas- und Gitterwänden ausgetragen wird, begeistert weltweit immer mehr Menschen. Besonders die dynamischen Ballwechsel und das spannende Teamplay machen seinen Reiz aus. Dass Angelique der Herausforderung gewachsen ist, zeigt nicht nur ihre Erfahrung, sondern auch ihr anhaltendes Engagement für sportliche Abenteuer. Während Lena ihre Genesung vor sich hat, dürften die Zuschauer sich auf ein actionreiches Event mit prominenter Unterstützung freuen.

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Oktober 2025

Getty Images Angelique Kerber, Tennisspielerin

Getty Images Angelique Kerber gewinnt Wimbledon, 2016

