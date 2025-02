Baby Nummer zwei: Angelique Kerber erwartet wieder Nachwuchs

Angelique Kerber (37) hat freudige Neuigkeiten zu verkünden: Die ehemalige Tennisspielerin ist in freudiger Erwartung ihres zweiten Nachwuchses! Die fröhliche Nachricht macht sie mit einem rührenden Beitrag auf Instagram bekannt. Dort teilt sie einen Schnappschuss mit ihrer Tochter, die ihr eine liebevolle Umarmung schenkt – das Hauptaugenmerk legt Angelique dabei allerdings auf ihren Bauch, in dem sie ihre Hände davor zu einem Herzen formt und freudestrahlend lächelt. "Wir zählen die Tage, bis jemand Besonderes in unsere Familie kommt", kommentiert die Zweifachmama in spe ihren Post.

Zahlreiche Fans, Freunde und Kollegen der einstigen Profisportlerin gratulieren ihr zu ihrem Glück und schicken ihr herzerwärmende Glückwünsche. So bringen unter anderem Tennisspielerin Belinda Bencic und Modedesigner Kilian Kerner ihre Freude darüber mit roten Herzchen und verliebten Emoticons zum Ausdruck. Tennisprofi Sabine Lisicki (35) kommentiert Angeliques Instagram-Beitrag mit den Worten "Ja, ich freue mich so für euch."

Angelique durfte das große Glück, Mama zu werden, bereits einmal erleben. Ihr erster Nachwuchs erblickte vor rund zwei Jahren, am 25. Februar 2023, das Licht der Welt. Seither geht das Tennis-Ass in ihrer Rolle als Mama voll und ganz auf. "Mutter sein ist einfach das allerschönste Gefühl. Das sind so viele positive Emotionen und Gefühle, jeden Tag", schwärmte sie gegenüber Bild am Sonntag.

Getty Images Angelique Kerber, Tennisspielerin

Getty Images Angelique Kerber im Juli 2022

