Tennis-Profi Angelique Kerber ist erneut Mama geworden

Angelique Kerber (37) hat wieder Grund zur Freude: Die ehemalige Tennisspielerin ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Auf Instagram teilte Angelique die frohe Nachricht mit ihren Fans: Sie gab bekannt, dass ihr Sohn Ben nun das Licht der Welt erblickt hat. Zu einem berührenden Schwarz-Weiß-Foto schrieb sie: "Willkommen in unserer Familie, Ben. Unsere Herzen sind erfüllt von Liebe und Dankbarkeit, jetzt, wo du endlich in unseren Armen bist. Du wirst bereits so tief geliebt, und wir können es kaum erwarten, dich wachsen zu sehen und diese wunderschöne Welt mit uns zu entdecken." Glückwünsche und liebevolle Kommentare von Fans und Bekannten folgten prompt.

Bereits im Februar hatte Angelique angekündigt, dass sie erneut Nachwuchs erwartet. Die Ankunft des kleinen Ben macht die vierköpfige Familie nun komplett – und die Erstgeborene Liana wahrscheinlich zu einer überglücklichen großen Schwester. Auch Kilian Kerner gratulierte der frisch gebackenen Zweifachmama ganz herzlich: "Wunderbar, Angie!" Für Angelique, die in den vergangenen Jahren beruflich wie privat stets in der Öffentlichkeit stand, scheint das Familienleben derzeit eine wunderbar erfüllende Phase zu sein.

Die Tennis-Legende, die den Gewinn mehrerer Grand-Slam-Titel zu ihren Karriere-Highlights zählt, hat in der Vergangenheit oft betont, wie wichtig ihr die Balance zwischen sportlichen Höchstleistungen und einem erfüllten Privatleben ist. In den letzten Jahren zog sie sich immer mehr aus dem aktiven Wettkampfgeschehen zurück, um sich auf ihre Familie zu konzentrieren. In Interviews sprach sie oft über ihre Freude an ihrer neuen Rolle als Mutter und die Wichtigkeit, die bedeutsamen Momente des Lebens in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / angie.kerber Die Hände von Angelique Kerber, ihrem Partner und ihren beiden Kindern, Juni 2025

Instagram / angie.kerber Angelique Kerber mit ihrer Tochter

