Anruf von Blake Lively beendete wohl Rechtsstreit mit Justin

Im Rechtsstreit zwischen Justin Baldoni (42) und Blake Lively (38) hat offenbar ein überraschender Anruf am Freitagabend die Wende gebracht. Wie Fox News Digital berichtet, erhielt Justins Anwalt Bryan Freedman plötzlich einen Anruf von der Gegenseite, in dem um eine Mediation gebeten worden sei. Damit sei die Einigung zwischen dem Regisseur und der Schauspielerin ins Rollen gekommen, die ihren Streit um den Film "It Ends With Us" schließlich beendete. Laut dem Anwalt wurden zahlreiche Vorwürfe gegen Justin vor Gericht abgewiesen. Für die verbleibenden Ansprüche habe er keinen Cent gezahlt, während beide Seiten ihre übrigen Forderungen am Ende fallen ließen. Blake bekommt nach der Einigung allerdings ihre Anwalts- und Prozesskosten erstattet.

Bryan erklärte gegenüber Fox News Digital, es sei ihm wichtig gewesen, dass seine Mandanten öffentlich über die gerichtlichen Entscheidungen sprechen dürfen. Nach seinen Angaben seien bei einer Klage mit insgesamt 15 Ansprüchen zunächst zwei Punkte von der Gegenseite freiwillig zurückgezogen worden, zehn weitere habe das Gericht abgewiesen. Dabei ging es laut ihm auch um Vorwürfe wie sexuelle Belästigung und Verleumdung. Der Anwalt schilderte außerdem, die Anschuldigungen hätten Justin, dessen Umfeld und auch die Firma Wayfarer stark belastet. Die Auseinandersetzung hatte ihren Ursprung nach den Dreharbeiten zu "It Ends With Us" genommen, nachdem Blake Justin im Dezember 2024 unter anderem wegen sexueller Belästigung, Vergeltung und emotionaler Schädigung verklagt hatte. Justin bestritt die Vorwürfe und reichte seinerseits eine millionenschwere Verleumdungsklage ein, die später ebenfalls abgewiesen wurde. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es später, man hoffe nun auf einen respektvollen Umgang und darauf, dass alle Beteiligten in Frieden weitermachen können.

Ganz abgeschlossen ist das Thema zwischen Blake und Justin damit trotzdem noch nicht gewesen: Zuletzt drehte sich vor Gericht vor allem noch alles um die Frage, in welcher Höhe die Schauspielerin ihre Anwaltskosten geltend machen kann. Das zuständige Gericht sprach ihr diese Gebühren zwar zu, lehnte aber weitergehende Forderungen wie eine verdreifachte Summe oder Strafschadenersatz ab. Im Mittelpunkt des öffentlichen Streits stand über viele Monate nicht nur das Verfahren selbst, sondern auch die Wirkung auf das Umfeld des Films. "It Ends With Us" war als Colleen-Hoover-Verfilmung mit einer sensiblen Thematik rund um häusliche Gewalt gestartet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni verlässt nach einer Vergleichskonferenz das Bundesgericht in New York, an seiner Seite Emily Baldoni

Anzeige Anzeige

Backgrid Blake Lively und Justin Baldoni am Set In New Jersey, Januar 2024