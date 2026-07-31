Blake Lively und Ryan Reynolds zeigen ihr Luxus-Comeback

Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) sind zurück im Rampenlicht – und Daily Mail zufolge wurde das Hollywood-Ehepaar jetzt auf den Straßen von New York City gesichtet, als es gemeinsam sein Apartment verließ und einen entspannten Stadtbummel genoss. Bei den Fotos fielen dabei besonders die Accessoires ins Auge, die beide in der Hand trugen: auffällige Hermès Birkin Taschen im Wert von insgesamt über 80.000 Dollar (rund 70.000 Euro). Blake trug ein Modell in leuchtendem Violett, einen Hermès Togo Birkin 25, dessen Wiederverkaufswert laut Daily Mail bei rund 24.000 Dollar (etwa 21.000 Euro) liegt. Ihr Ehemann Ryan hielt einen schwarzen Hermès Togo Birkin 50 in der Hand – mit einem Wiederverkaufswert von stolzen 56.800 Dollar (rund 50.000 Euro). Die Schauspielerin kombinierte ihre Tasche mit einem blau-gestreiften Hemd, einem weißen Oberteil darunter, Jeans und blauen, offenen Pumps mit Schleife. Ryan erschien im entspannten Look in weißem Shirt und Latzhose in Beige.

Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, präsentiert sich derzeit wieder häufiger in der Öffentlichkeit. Bereits Ende Juni war Blake beim WM-Finale in New Jersey zu sehen, wo sie das Spiel zwischen Spanien und Argentinien verfolgte und auf Instagram Fotos mit Freundinnen teilte – Ryan war damals nicht dabei, er besuchte stattdessen die Fanatics Fest in New York City. Das öffentliche Comeback der beiden steht im Zeichen einer turbulenten Zeit: Im Mai hatten Blake und Regisseur Justin Baldoni (42) ihren Rechtsstreit außergerichtlich beigelegt. Baldoni meldete sich inzwischen nach fast zwei Jahren Schweigen gemeinsam mit seiner Frau Emily in einem Instagram-Video zu Wort. Die beiden sprachen von Schmerz und warfen Blake vor, unwahre Dinge über sie behauptet zu haben. Emily erklärte dabei: "Die Wahrheit und die Fakten haben für sich selbst gesprochen."

Neben dem Rechtsstreit machte in diesem Sommer eine weitere Schlagzeile die Runde: Blake und Ryan sollen nicht zur Hochzeit von Taylor Swift (36) eingeladen worden sein. Die Sängerin, die in den Rechtsstreit hineingezogen worden war, heiratete Travis Kelce (36) am 3. Juli vor rund 1.000 Gästen im Madison Square Garden. Blake und Ryan wurden währenddessen in Lake Placid, New York, gesichtet – rund 480 Kilometer vom Trauungsort entfernt. Laut einem Insider der Daily Mail sei Blake über den Ausschluss traurig und sehr wütend gewesen: "Sie hatte ein wenig gehofft, dass trotz allem ihre gemeinsame Geschichte ausreicht, damit sie eingeladen werden – aber so ist es nicht gelaufen." Blake und Taylor galten zuvor als enge Freundinnen und waren zuletzt noch gemeinsam beim Super Bowl 2024 in Las Vegas aufgetreten.

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der New-York-Premiere von "Another Simple Favor", April 2025

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

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Getty Images Ice Spice, Ashley Avignone, Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl 2024