Trotz neuem "Deadpool": Ryan Reynolds kämpft mit Imagekrise

Der anhaltende Rechtsstreit seiner Frau Blake Lively (38) mit Regisseur Justin Baldoni (42) scheint Ryan Reynolds (49) nicht unberührt zu lassen – zumindest, was seinen Ruf in Hollywood betrifft. Laut mehreren namentlich nicht genannten Branchenkennern, die sich gegenüber der Daily Mail geäußert haben, zögern derzeit einige Studios, neue Projekte mit dem Schauspieler zu realisieren. Obwohl Ryan weiterhin an großen Projekten arbeitet und zuletzt sogar einen neuen Teil seiner Comicverfilmungs-Reihe ankündigte, soll die Imagekrise spürbar an seiner Karriere nagen.

"Einige Studios halten sich weiterhin von Ryan fern", erklärte ein anonymer Studioboss gegenüber der Daily Mail. "Sie halten ihn für einen wirklich netten Kerl und einen großartigen Schauspieler. Die Zusammenarbeit mit ihm ist sehr angenehm. Aber seine Gage ist hoch, und sie wollen sich nicht mit dem negativen Image auseinandersetzen, das er aufgrund der Klage derzeit in der Presse hat." Allerdings läuft seine Produktionsfirma Maximum Effort weiterhin normal, wie ein weiterer Insider betonte: "Er hat sich über die Jahre Respekt verschafft, weil er in Hollywood sehr mächtig ist – und das weiß er auch." Aus seinem Umfeld heißt es, der Filmstar habe die Lage aber durchaus erkannt. Ein Vertrauter wird zitiert mit: "Zweifellos hat die Situation seinem Image geschadet, aber Ryan ist zuversichtlich, dass er sich umso schneller erholt, je mehr er sich auf seine eigenen Projekte konzentriert und seine Arbeit für sich sprechen lässt."

Hintergrund der ganzen Aufregung ist der öffentlich ausgetragene Streit zwischen Blake und ihrem Regisseur Justin Baldoni. Die Schauspielerin hatte ihn im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung am Set des Films "Nur noch ein einziges Mal" angezeigt und ihm sowie dem Produzenten Jamey Heath vorgeworfen, ihren Ruf zerstören zu wollen. Justin reagierte mit einer Gegenklage wegen Verleumdung – unter anderem gegen Blake und Ryan. Diese Klage wurde jedoch im vergangenen November von einem Richter abgewiesen. Ryan selbst scheint sich derweil auf seine Arbeit zu konzentrieren: Auf dem Fantastic Fest 2026 bestätigte er offiziell einen weiteren "Deadpool"-Film. "Es kommt noch etwas. Irgendwann wird es wohl – zumindest ansatzweise – einen weiteren 'Deadpool'-Film geben. Es wird großartig", versprach er. Fans müssen sich allerdings gedulden – vor 2027 oder 2028 wird nicht mit einem neuen Teil gerechnet.

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Getty Images Ryan Reynolds bei der Premiere von "John Candy: I Like Me", 2025

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T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

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Getty Images Deadpool auf der Comic-Con in NYC im Oktober 2018