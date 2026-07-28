Selten: Blake Lively und Ryan Reynolds zeigen ihren Sohn (3)

Blake Lively (38) und Ryan Reynolds (49) gewähren ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben – und der kommt mit einem ordentlichen Schmunzelfaktor. Die Schauspielerin teilte in ihrer Instagram-Story einen Screenshot eines FaceTime-Anrufs, auf dem ihr dreijähriger Sohn Olin im Mittelpunkt steht. Der Kleine lag gemütlich in grüngestreiften Schlafanzügen im Bett und hielt gerade ein "Captain-America"-Buch in den Händen, als sein Vater plötzlich anrief – im Denim-Deadpool-Kostüm, direkt von der San Diego Comic-Con. Blake kuschelte neben Olin, gekleidet in ein buntes Hemd, und hielt den witzigen Moment für die Nachwelt fest.

Zu dem Bild schrieb Blake mit einem augenzwinkernden Unterton: "Wenn man gerade ein Captain-America-Buch liest und von einem FaceTime-Anruf von Papa unterbrochen wird." Das Gesicht des Kleinen war auf dem Foto mit einem Bären-Emoji verdeckt. Doch der Tag hatte noch mehr zu bieten: Ryan überraschte kurz darauf auch die Comic-Con-Besucher auf seine ganz eigene Art. Inkognito und verkleidet schlenderte er durch die Messehallen und machte Selfies mit völlig ahnungslosen Fans. "Keine Begleitung, keine Sicherheit, keine Absperrungen. Was für ein Geschenk", schrieb er dazu auf Instagram. Blake teilte das Video ebenfalls und kommentierte es mit den Worten: "Meine Art von LOL-Überraschung."

Blake und Ryan sind seit 2012 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder: Töchter James, Inez und Betty sowie Sohn Olin, der als Jüngster der Geschwister besonders selten öffentlich zu sehen ist. Erst vor wenigen Wochen zeigten sich die beiden Eltern bei einem Date verliebt wie am ersten Tag. Auf der Comic-Con sorgte Ryan laut E! News für einen weiteren Lacher: Er schlich sich ins Marvel-Panel und meldete sich beim Fan-Q&A zu Wort, um den Cast von Avengers: Doomsday zu fragen, wann die Dreharbeiten beginnen würden. Robert Downey Jr. antwortete ihm trocken, der Film sei "im Kasten, Bro". Zudem bestätigte Ryan E! News zufolge in diesem Monat auf dem Fanatics Fest, dass ein weiterer eigenständiger "Deadpool"-Film geplant ist: "Es wird großartig werden", sagte er demnach dem Publikum.

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

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Instagram / blakelively Blake Lively und Sohn Olin beim FaceTime-Anruf mit Ryan Reynolds

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025