Nach Taylor-Zoff: Blake Lively sucht neue Freundschaften

Lächelnd, entspannt und in bester Gesellschaft: Blake Lively (38) hat sich am vergangenen Sonntag beim Finale der FIFA Fußball-WM 2026 im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, gezeigt. Die Schauspielerin besuchte das Spiel gemeinsam mit drei Freundinnen und teilte anschließend auf Instagram ein fröhliches Gruppen-Selfie aus dem vollbesetzten Stadion. In einem lässigen Look aus heller Jeans, weißem Tanktop, blau-weiß gestreiftem Cardigan und übergroßer Sonnenbrille wirkte Blake gut gelaunt. Der Auftritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem es um ihre langjährige Freundschaft mit Taylor Swift (36) angeblich nicht gut bestellt ist – und laut einem Insider deutet vieles darauf hin, dass die Schauspielerin gerade aktiv dabei ist, ihren Freundeskreis zu erweitern.

Laut einer Quelle, die dem Magazin Closer berichtete, hatte Blake gehofft, zur Hochzeit von Taylor und Travis Kelce (36) eingeladen zu werden. Das Paar heiratete am 3. Juli im Madison Square Garden – Blake und ihr Mann Ryan Reynolds (49) waren nicht dabei. "Es hieß, sie könnte vielleicht eine Einladung bekommen, und natürlich hatte sie gehofft, weil sie alles dafür geben würde, das in Ordnung zu bringen – aber offensichtlich ist das nicht passiert", so der Insider. Weiter heißt es, Blake wolle die Freundschaft unbedingt reparieren: "Für Blake fühlt sich das alles unglaublich unfair an. Sie akzeptiert, dass sie einen Fehler gemacht hat, indem sie Taylor in dieser Textnachricht eine ihrer 'Drachen' nannte, aber sie findet nicht, dass das so schlimm war, dass es eine über ein Jahrzehnt lange Freundschaft wert war, sie dafür zu beenden."

Der Hintergrund der Entfremdung liegt im Rechtsstreit rund um den Film "It Ends With Us" aus dem Jahr 2024. Regisseur Justin Baldoni (42) veröffentlichte Textnachrichten, in denen Blake Taylor im Zusammenhang mit Drehbuchumschreibungen erwähnte. Baldoni behauptete zudem, er sei bei einem Treffen über das Projekt überrascht gewesen, Taylor bei Blake und Ryan zuhause vorzufinden. In einer der Nachrichten schrieb Blake an Baldoni: "Wenn du jemals Game of Thrones gesehen hast, wirst du verstehen, dass ich Khaleesi bin, und wie sie habe ich zufällig ein paar Drachen. Meine Drachen schützen auch diejenigen, für die ich kämpfe." Taylor ist außerdem Patentante von Blakes und Ryans Töchtern James, Inez und Betty.

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Getty Images Blake Lively, März 2025

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Backgrid Taylor Swift und Blake Lively im Januar 2024

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T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023