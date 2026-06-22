"Bares für Rares"-Star Waldi erklärt sein 80-Euro-Kultgebot

Wer Bares für Rares regelmäßig schaut, der kennt auch diesen Moment: Walter Lehnertz (59), von allen nur Waldi genannt, eröffnet sein Gebot mit genau 80 Euro. Längst ist diese Zahl ein festes Ritual der ZDF-Trödelshow. Doch woher kommt das berühmte Startgebot eigentlich? In der Webtalkshow "Promis, Positionen & echte Gespräche" hat der Händler jetzt das Geheimnis dahinter gelüftet – und die Geschichte dahinter ist alles andere als harmlos. Waldi erinnerte sich in dem Gespräch daran, dass ihn einst ein Verkäufer mit einem Stück im Gepäck ziemlich auf die Palme gebracht hatte. Die Figur war seiner Einschätzung nach rund 2.000 Euro wert, doch der Verkäufer pries sie so aufdringlich an, dass Waldi aus reinem Trotz nur 80 Euro bot – nicht als ernsthaften Marktpreis, sondern als kleine Retourkutsche.

Moderator Horst Lichter (64) war von dem Stunt damals wenig begeistert und übte Kritik daran. Doch Waldi erkannte, wie gut dieser freche Auftritt beim Publikum ankam – und das Gebot wurde zum Markenzeichen. Und es blieb nicht nur bei einem Running Gag in der Sendung: Vor sechs Jahren machte Waldi den Kult sogar offiziell. Er ließ sich "80-Euro-Waldi" als Künstlernamen eintragen. Das Kuriose daran: Der Spitzname landete tatsächlich im Personalausweis und war damit plötzlich nicht mehr nur Show, sondern amtlich. Auf Instagram feierte Waldi den Schritt damals mit einem Video und hielt die Rückseite seines Ausweises in die Kamera. Dazu sagte er: "Kein Zweifel in der Eifel! Auf dem Personalausweis steht 80-Euro-Waldi unter Künstlername – wenn das mal keine scharfe Nummer ist." Und er legte strahlend nach: "Da bin ich mächtig stolz drauf, jawohl!"

"Bares für Rares" läuft seit 2013 im ZDF und zählt zu den erfolgreichsten Trödelshows im deutschen Fernsehen. Horst Lichter moderiert die Sendung seit Beginn und ist das Gesicht des Formats. Walter Lehnertz gehört ebenfalls von Anfang an zum festen Händlerteam und wurde durch seine schlagfertige Art und seinen Humor zu einem der beliebtesten Gesichter der Show. Der gelernte Kaufmann stammt aus der Eifel und betreibt dort ein Antiquitätengeschäft.

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Imago Walter Lehnertz im April 2025

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Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

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ZDF / Frank Hempel Walter Lehnertz, "Bares für Rares"-Händler

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