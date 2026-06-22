Blutbad bei "House of the Dragon": Dieser Fanliebling stirbt

Spoiler-Warnung! Fans der Fantasy-Serie House of the Dragon müssen jetzt ganz stark sein. Die mit Spannung erwartete dritte Staffel startet direkt mit einem dramatischen Paukenschlag und hält eine der bislang emotionalsten Folgen der HBO-Erfolgsserie bereit. Schon in der ersten Episode eskaliert der Konflikt zwischen den verfeindeten Parteien im Kampf um den Eisernen Thron weiter. Inmitten einer gewaltigen Seeschlacht kommt es zu mehreren tragischen Verlusten, die die Zukunft von Westeros nachhaltig verändern dürften.

Besonders tragisch trifft es dabei Jacaerys "Jace" Velaryon (gespielt von Harry Collett, 22), den Sohn von Emma D'Arcys (33) Figur Rhaenyra Targaryen. Während der sogenannten "Schlacht am Schlund" wird sein Drache Vermax abgeschossen, Jacaerys kommt dabei ums Leben. Für Fans der Buchvorlage Feuer und Blut von George R. R. Martin (77) dürfte die Wendung zwar nicht völlig überraschend kommen, dennoch sorgt sie für einen emotionalen Schock. Im Gespräch mit People verriet Emma D'Arcy, die Rhaenyra verkörpert, dass der Tod ihres Serien-Sohnes für die Königin einen "unermesslichen Verlust" darstellt. Nachdem sie bereits ihren Sohn Lucerys Velaryon verloren hatte, trifft sie dieser erneute Schicksalsschlag besonders hart. Laut der Schauspielerin werde die Tragödie Rhaenyra jedoch nicht brechen, sondern ihren Kampf um den Eisernen Thron noch weiter antreiben.

Doch Jacaerys ist nicht das einzige prominente Opfer der Auftaktfolge. Auch Jason Lannister, der Anführer der westlichen Streitkräfte, verliert während der erbitterten Kämpfe sein Leben. Besonders überraschend: Auch Sharako Lohar kommt ums Leben. Damit weicht die Serie von George R. R. Martins Buch "Feuer und Blut" ab, in dem die Figur die Schlacht überlebt. Mit dieser Änderung macht die Serie deutlich, dass sie sich trotz der literarischen Grundlage eigene Freiheiten nimmt und selbst eingefleischte Fans der Bücher nicht genau wissen können, welche Figuren als Nächstes in Gefahr geraten. Die dramatischen Verluste dürften zudem weitreichende Folgen für den weiteren Verlauf des Bürgerkriegs und den Machtkampf um den Eisernen Thron haben.

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Imago Szene aus der HBO-Max-Serie "House of the Dragon", Staffel 3 (2026)

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Getty Images Harry Collett bei der Weltpremiere von "House of the Dragon" Staffel 3 im Odeon West End in London

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Imago Emma D’Arcy als Rhaenyra in "House of the Dragon", Staffel 3 (2026)

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