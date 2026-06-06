"House of the Dragon" erfüllt nun endlich diesen Fan-Wunsch

Bei House of the Dragon steht in Staffel drei eine entscheidende Wende bevor: Ab dem 22. Juni 2026 laufen die acht neuen Folgen des Game of Thrones-Ablegers, in Deutschland bei HBO Max sowie über Sky und WOW. Im Mittelpunkt steht diesmal vor allem Rhaenyra Targaryen, die laut Emma D'Arcy (33) nicht länger nur reagiert, sondern endlich aktiver und kompromissloser handelt. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte Emma: "Rhaenyra befand sich bisher vor allem in einer reaktiven Position." Genau das soll sich nun ändern – und damit erfüllt die Fantasyserie einen Wunsch, den viele Zuschauer nach Staffel zwei deutlich geäußert hatten.

Emma machte in dem Gespräch auch klar, dass sie diese Entwicklung selbst begrüßt. "Ich habe mit dem Publikum den Wunsch geteilt, dass sie eine aktivere, offensivere Haltung einnimmt", sagte die Darstellerin im Interview. Weiter betonte sie: "Ich wollte sehen, was passiert, wenn diese Figur aufhört, sich entschuldigen zu müssen." Damit dürfte Rhaenyra ihre bisher eher defensive Haltung ablegen und in den neuen Episoden deutlich härter durchgreifen. Auch Showrunner Ryan Condal kündigte gegenüber dem Portal an, dass die Thronanwärterin zunehmend fanatischer werde. Angetrieben werde sie von der Vorstellung, die Prophezeiung von Aegon dem Eroberer erfüllen und die Welt vor einer kommenden Dunkelheit schützen zu müssen.

Für viele Fans ist dieser Kurswechsel besonders spannend, weil sich "House of the Dragon" damit wieder stärker an George R. R. Martins (77) Vorlage annähert. Gerade in Staffel zwei hatten einige Zuschauer kritisiert, dass Rhaenyra zu lange zurückhaltend wirkte und zu oft in der Defensive blieb. Nun deutet vieles darauf hin, dass die Serie inhaltlich deutlich an Schärfe gewinnt: mit erbarmungsloseren Entscheidungen, mehr Intrigen und Figuren, die immer stärker von Macht, Angst und persönlicher Überzeugung getrieben werden. Das Targaryen-Drama setzt damit noch stärker auf die düsteren zwischenmenschlichen Konflikte, für die schon "Game of Thrones" bekannt war. Der kürzlich erschienene Trailer verschafft Fans einen ersten Eindruck davon.

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Imago Emma D’Arcy in "House of the Dragon", Staffel 3

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Imago Emma D’Arcy als Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon", Staffel 3

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Getty Images George R. R. Martin, Autor