Olivia Cooke rechnet mit Hollywoods Alterswahn bei Frauen ab

In der Hitserie House of the Dragon spielt Olivia Cooke (32) die Mutter von Tom Glynn-Carney – doch zwischen den beiden Schauspielern liegen im echten Leben gerade einmal zwölf Monate. Olivia ist 32, Tom 31. Im Podcast "Happy Sad Confused" bei Host Josh Horowitz sprach die Britin jetzt offen darüber, was sie von diesem Casting hält, und wählte dabei deutliche Worte: "Ich frage mich, ob Hollywood Frauen einfach nicht altern sehen will." Als sie erfahren habe, dass Tom für die Rolle ihres Sohnes vorgesprochen habe, sei ihr erster Gedanke gewesen, ob die Rolle der Alicent womöglich neu besetzt werden solle oder ob es einen weiteren Zeitsprung in der Serie geben würde.

Gegenüber dem Podcast-Host gab sich Olivia letztlich versöhnlich, wenn auch mit einem Augenzwinkern: "Ich glaube, spirituell sind Tom und ich verwandt. Es ist seltsam, oder? Ich denke, das ist ein großer Sprung für das Publikum – oder ich bin einfach eine fantastische Schauspielerin. Lass uns Letzteres annehmen." Neben dem Altersthema sprach die Schauspielerin auch über eine andere kontroverse Szene der neuen Staffel: In der Auftaktepisode küsst ihr Leinwand-Sohn Aemond, gespielt von Ewan Mitchell, seine Mutter Alicent auf den Mund. Olivia beschrieb die Situation als "ziemlich seltsam für uns beide" und betonte, wie gefährlich der Moment für ihre Figur sei, da sie ihren Sohn als "sehr gefährliche Person" einschätze.

Ewan selbst äußerte sich gegenüber dem Magazin People zu der besagten Szene und beschrieb sie als etwas, das "einen ein bisschen im Mund würgen lässt". Gleichzeitig sehe er darin eine "enorme Herausforderung und eine Chance, Aemond in einem neuen Licht zu zeigen". Mit Olivia zusammen zu drehen sei dabei ein besonderes Erlebnis gewesen: "Mit Liv Cooke in dieser Szene zu arbeiten ist schlicht – es ist eine Meisterklasse. Mit Liv Cooke in irgendeiner Szene zu arbeiten ist eine Meisterklasse." Olivia und Ewan stehen bereits seit der ersten Staffel von "House of the Dragon" gemeinsam vor der Kamera.

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Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

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Getty Images Cast von "House of the Dragon": Matt Smith, Fabien Frankel, Emma D’Arcy, Tom Glynn-Carney, Olivia Cooke, Steve Toussaint und Ewan Mitchell

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Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin