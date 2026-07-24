"House of the Dragon" zeigt den Thron näher am Original

In House of the Dragon präsentiert HBO Max den berühmten Eisernen Thron in einer deutlich veränderten Version – und rückt damit näher an die Buchvorlage von George R. R. Martin (77) heran. Schon seit dem Start der dritten Staffel fragen sich Fans, warum der Sitz des Herrschers in Königsmund plötzlich größer, wuchtiger und gefährlicher aussieht als in Game of Thrones. Überall ragen nun Klingen über die Stufen und weit in den Thronsaal hinein. Showrunner Ryan Condal verriet jetzt im Gespräch mit Vanity Fair, welche Idee dahintersteckt – und weshalb der neue Look eng mit der Glanzzeit der Targaryens verbunden ist.

Laut Ryan war der imposantere Thron eine bewusste Entscheidung, um die Ära des Targaryen-Reiches auf seinem Höhepunkt sichtbar zu machen. "Wir wollten die Geschichte einer dekadenteren Zeit erzählen und gleichzeitig verdeutlichen, dass 200 Jahre vergangen sind", erklärte Ryan im Interview. Gleichzeitig sollte die ikonische Silhouette erhalten bleiben. Auch Buchautor George R. R. Martin äußerte sich im selben Interview zufrieden darüber, dass "House of the Dragon" seiner ursprünglichen Vorstellung etwas nähergekommen sei. Ganz erreicht die Serienversion dieses Bild jedoch nicht: "Sie haben sich etwas einfallen lassen, um dem Thron näher zu kommen, aber sie sind noch nicht ganz rangekommen", so George.

Der "wahre" Thron wäre rund viereinhalb Meter hoch – zu groß und unhandlich für einen Dreh. Ein so hoher Thron würde Kameraarbeit und Schauspiel wesentlich erschweren. Also entschieden sich die Macher für einen Kompromiss: ein Thron, der deutlich größer und bedrohlicher wirkt, Martins Vision näher kommt und trotzdem filmisch praktikabel bleibt. Und auch inhaltlich schlug die Serie nun einen anderen Kurs ein. Vor zwei Monaten kündigte Emma D'Arcy (34), die in der Serie Rhaenyra spielt, im Gespräch mit Entertainment Weekly an, dass Staffel 3 auf einen speziellen Wunsch der Fans eingehe. Wie sich diese Änderungen auf die neuen Folgen auswirken, zeigt "House of the Dragon" ab sofort wöchentlich bei HBO Max.

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Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

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Imago Prinzessin Rhaenyra Targaryen und König Viserys in "House of the Dragon"

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Dean-Charles Chapman in "Game of Thrones"

Imago Emma D’Arcy als Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon", Staffel 3

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