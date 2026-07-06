Diese "House of the Dragon"-Szene fürchtete Emma D'Arcy

Die dritte Staffel von House of the Dragon startet mit einem emotionalen Paukenschlag: Bereits in den ersten beiden Folgen müssen Fans den Tod von Jacaerys Velaryon verkraften, der in der Schlacht in der Gurgel fällt. Für Emma D'Arcy (34), die in der Serie Rhaenyra Targaryen verkörpert, war die Abschiedsszene mit der Figur ihres Sohnes nicht nur vor der Kamera eine Belastung. Gegenüber Entertainment Weekly sprach die Schauspielerin nun offen darüber, wie sehr sie sich vor genau diesem Drehtag gefürchtet hatte.

"Wenn ich ehrlich bin, war das die einzige Szene in der Serie, vor deren Dreh ich mich irgendwie gefürchtet habe und die ich eine Zeit lang eher gemieden habe", sagte Emma. Als Grund nannte sie die engen Bindungen, die innerhalb des Ensembles entstanden seien. Die Schauspieler arbeiten bereits seit 2021 zusammen an der Serie, und aus dieser gemeinsamen Zeit seien echte Freundschaften gewachsen. "Das sind meine Freunde. Deshalb hat der Tod einer Figur immer etwas von 'das Leben imitiert die Kunst', denn wir verlieren ja ein Mitglied unseres Teams", erklärte sie weiter. Harry Collett (22), der Jace in der Serie spielt, verlässt mit dem Tod seiner Figur also auch das Team.

Inhaltlich markiert der Verlust für Rhaenyra laut Emma einen entscheidenden Wendepunkt. Die Königin müsse den höchsten Preis für ihren Machtanspruch zahlen, noch bevor sie richtig auf dem Eisernen Thron angekommen sei. Die Trauer treibe ihre Figur in eine zunehmend nihilistische Haltung. Für Emma selbst ist die Darstellung von Rhaenyras Schmerz kein unbekanntes Terrain: Die Schauspielerin hat die Herrscherin von Team Schwarz bereits durch den Verlust eines weiteren Sohnes begleitet und die Figur von Staffel zu Staffel tiefer in den eskalierenden Bürgerkrieg um den Eisernen Thron geführt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emma D'Arcy bei der "House Of The Dragon"-Premiere im Juli 2022

Anzeige Anzeige

Imago Emma D’Arcy als Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon", Staffel 3

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Collett bei der Weltpremiere von "House of the Dragon" Staffel 3 im Odeon West End in London