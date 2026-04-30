Krebs-Schock: "House of the Dragon"-Star kämpft sich zurück

Simon Russell Beale, bekannt aus der HBO-Serie House of the Dragon, hat öffentlich gemacht, dass er an Darmkrebs erkrankt ist. Bei einer Veranstaltung im Restaurant The Delaunay im Londoner Stadtteil Covent Garden brach der 65-Jährige sein Schweigen und erklärte damit erstmals, warum er im vergangenen September kurzfristig aus der Produktion "Titus Andronicus" am Hampstead Theatre aussteigen musste. Gegenüber dem Publikum sagte er laut The Times: "Ich habe beschlossen, es allen zu sagen."

Wie Simon schilderte, wurde die Diagnose gestellt, nachdem er nach den Dreharbeiten für "House of the Dragon" ins Krankenhaus gebracht worden war. Die vergangenen acht Monate beschrieb er als "ein bisschen schwierig". Besonders schmerzhaft war für ihn, dass er die Titelrolle in "Titus Andronicus" abgeben musste. "Es hat mir das Herz gebrochen, bei 'Titus' aussteigen zu müssen, weil es so eine gute Show war", so der Schauspieler. Damals hatte lediglich eine gemeinsame Mitteilung von Hampstead Theatre und der Royal Shakespeare Company existiert, wonach er sich "aus gesundheitlichen Gründen" zurückziehe. Nun blickt Simon aber nach vorne: "Ich habe mich entschieden, das Risiko einzugehen. Nächste Woche fange ich wieder an." Im Sommer wird er als Erzähler einer Puppentheater-Inszenierung von Shakespeares "Venus and Adonis" durch das Vereinigte Königreich touren.

Simon gehört seit Jahrzehnten zu den prägenden Figuren der britischen Theaterwelt. Er spielte Hamlet, König Lear und Falstaff und gewann für seine Rolle in "The Lehman Trilogy" einen Tony Award. Zuletzt war er neben Kollegen wie Matt Smith (43) in der dritten Staffel von "House of the Dragon" zu sehen, sowie im jüngsten "Downton Abbey"-Film. 2019 wurde er für seine Verdienste um das Theater zum Ritter geschlagen.

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Getty Images Simon Russell Beale nimmt den Tony Award als Bester Hauptdarsteller für "The Lehman Trilogy" bei den 75. Tony Awards entgegen, 2022

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Getty Images Simon Russell Beale mit seinem Tony Award für "The Lehman Trilogy" im Pressebereich der 75. Tony Awards in New York, 12. Juni 2022

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Getty Images Sir Simon Russell Beale liest bei der UK Holocaust Memorial Day Gedenkzeremonie in Westminster, London, am 27. Januar 2020