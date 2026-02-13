Alle wichtigen Infos zu "House of the Dragon" Staffel drei

House of the Dragon reitet weiter: Die Fantasy-Saga kehrt mit Staffel drei zurück – doch ein konkretes Startdatum fehlt noch. Fest steht, dass die neuen Folgen nicht vor Mitte 2026 erwartet werden. Gedreht wurde bereits von März bis Mitte Oktober 2025, vorwiegend in Großbritannien. Showrunner Ryan Condal verspricht gegenüber Collider Großes: "Das wird die beste Staffel bisher!" In Deutschland feiern die frischen Episoden ihre Premiere bei HBO Max, seit Januar 2026 das neue Zuhause aller Game of Thrones-Serien. Im Zentrum bleiben Rhaenyra, Daemon und Alicent, deren Machtkampf Westeros erneut erzittern lässt.

Inhaltlich steuert die Serie weiter durch den brutalen "Drachentanz", der in George R.R. Martins "Feuer und Blut" festgehalten ist. Als Auftakt gilt die gewaltige Seeschlacht an der Gurgel und mit ihr eine Welle von Verlusten auf beiden Seiten, während Team Schwarz und Team Grün ihren blutigen Kurs fortsetzen. Während Fans auf das Startsignal warten, heizten erste Szenenbilder aus November 2025 und kurze Ausschnitte in einem HBO-Jahrestrailer die Vorfreude an: Rhaenyra im Thronsaal, Daemon mitten im Schlachtgetümmel. Hinter den Kulissen führt Ryan weiter die Zügel, während Vorlagenautor George R.R. Martin als Mit-Schöpfer und Produzent an Bord bleibt. Parallel ist eine vierte Staffel seit November 2025 offiziell bestellt – sie könnte die finale Runde werden.

Vor der Kamera kehren Emma D'Arcy (33) als Rhaenyra, Matt Smith (43) als Daemon und Olivia Cooke (32) als Alicent zurück, begleitet von Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Rhys Ifans (58), Phia Saban, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel und weiteren Fan-Lieblingen. Frisches Blut kommt mit James Norton (40) als Ormund Hohenturm und Tommy Flanagan (60) als Ser Roderick Dustin hinzu. Außerdem neu dabei: Annie Shapero als Kriegerin Alysanne Schwarzhain aus Haus Stark – eine Figur, die auf Seiten von Team Schwarz kämpft und den Norden ins Spiel bringt. Ryan schwärmte zuvor über die Dimensionen der Drehs "in den Wäldern, Tälern und Feldern von Surrey", wie er dem Blog WinterIsComing sagte: "Wir haben hier einige Dinge gebaut, daher bin ich wirklich gespannt."

Anzeige Anzeige

Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast, März 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel im Juni 2024