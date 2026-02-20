"House of the Dragon"-Staffel 3: Erster Trailer erschienen

Der erste Trailer zur dritten Staffel von House of the Dragon ist da – und er verspricht eine brutale Eskalation des Krieges um den Eisernen Thron. In dem am Donnerstag veröffentlichten Clip ist unter anderem zu sehen, wie Matt Smith (43) als Daemon Targaryen zu Rhaenyra sagt: "Du bist die Königin der Drachen. Du hast absolute Macht in deiner Reichweite." Die Aufnahmen zeigen erste Einblicke in die Folgen des Finales von Staffel zwei, in dem Alicent Hightower versprach, Königsmund an Rhaenyra zu übergeben. Showrunner Ryan Condal kündigte gegenüber Entertainment Weekly an, dass der Krieg in der dritten Staffel "sehr heiß wird, und zwar sehr, sehr schnell". Alle, die auf das "schreckliche, brutale, erbarmungslose Blutvergießen" gewartet hätten, würden es nun "in rauen Mengen" bekommen.

Ein Höhepunkt der neuen Staffel wird die Seeschlacht am Gullet sein, die als eine der blutigsten Schlachten in der Geschichte von Westeros gilt. Die Szenen sind bereits im Trailer zu sehen. Condal verriet, dass die Schlacht seit etwa drei Jahren in den Köpfen der Produktion gewesen sei und das Team versucht habe, herauszufinden, wie man sie "auf eine Weise umsetzen könnte, die sowohl produzierbar als auch aufregend und spannend ist". Die Planung dafür sei enorm gewesen, mit allen Abteilungen, die zusammengearbeitet hätten, "um wirklich etwas zu schaffen, das noch nie jemand zuvor gemacht hat". Im Trailer sind außerdem Aegon II Targaryen und Larys Strong zu sehen, die am Ende von Staffel zwei aus Königsmund geflohen waren.

Die dritte Staffel wird im Juni auf HBO Premiere feiern, bevor die Serie dann 2028 mit Staffel vier zu Ende geht, wie HBO-Chef Casey Bloys bestätigte. Gedreht wurde die vorletzte Staffel von März bis Mitte Oktober 2025 vorwiegend in Großbritannien. Laut dem Magazin The Hollywood Reporter ist Autor George R. R. Martin (77), der die Buchvorlage "Feuer und Blut" schrieb, inzwischen wieder als Berater für die Serie tätig. Zuvor hatte es Berichte über kreative Differenzen zwischen ihm und Condal gegeben.

Anzeige Anzeige

Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

Anzeige Anzeige

Getty Images Cast von "House of the Dragon": Matt Smith, Fabien Frankel, Emma D’Arcy, Tom Glynn-Carney, Olivia Cooke, Steve Toussaint und Ewan Mitchell

Anzeige Anzeige

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast, März 2023