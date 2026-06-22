Bruno Mars' fünf Geschwister und ihr musikalisches Erbe

Viele Zuschauer staunten erst nach dem Auftritt: Die "America’s Got Talent"-Kandidaten Nyjah und Zyah sind die Neffen von Bruno Mars (40). Mit ihrem selbst geschriebenen Song "Heartbeat" überzeugten die Brüder die Jury und schafften den Sprung in die nächste Runde, berichtet das Magazin People. Die beiden sind die Söhne von Brunos Schwester Tahiti Hernandez Kemper – und längst nicht die einzigen Familienmitglieder mit musikalischem Talent.

Tatsächlich wuchs der Superstar gemeinsam mit fünf Geschwistern – Jaime, Tiara, Tahiti, Presley und Eric – in Hawaii auf. Musik spielte im Hause Mars von Anfang an eine zentrale Rolle. Gemeinsam mit ihren Eltern Peter und Bernadette standen die Kinder regelmäßig auf der Bühne. Schwester Jaime erinnerte sich später: "Wir haben eine riesige Familie und jeder singt. Musik war immer in unserem Haus." Auch im Erwachsenenalter blieben viele Familienmitglieder der Branche treu: Die vier Schwestern gründeten die Girlgroup "The Lylas", während Bruder Eric bis heute als Schlagzeuger in Brunos Band "The Hooligans" spielt.

Die musikalische Tradition reicht sogar bis zu den Eltern zurück. Peter Mars arbeitete als Percussionist, Bernadette als Hulatänzerin, bevor sie ihre Kinder früh in das Familienprogramm integrierten. Dort machte Bruno bereits als kleiner Junge mit seinen Elvis-Imitationen auf sich aufmerksam. Der enge Familienzusammenhalt scheint bis heute geblieben zu sein. Schwester Tahiti betonte einmal, wie stolz sie auf ihren Bruder sei. Mit Nyjah und Zyah steht inzwischen schon die nächste Generation auf großen Bühnen – und setzt die Erfolgsgeschichte der Familie fort.

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Getty Images Bruno Mars, Sänger

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Getty Images Bruno Mars, Musiker

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Getty Images Bruno Mars in Las Vegas, 2022

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