Bruno Mars bricht mit erstem Album nach zehn Jahren Rekorde

Bruno Mars (40) meldet sich nach zehn Jahren Studiopause zurück und hat mit seinem neuen Album "The Romantic" direkt mehrere Rekorde gebrochen. Die Platte ging am vergangenen Freitag online und katapultierte den Sänger dank über zwei Millionen Spotify-Presaves sofort wieder in die Top 5 des Global Artist Rankings, wie Oe24 berichtet. Bereits vor der Veröffentlichung hatte der Musiker im Januar mit der Vorabsingle "I Just Might" seinen elften Nummer-eins-Hit in den Billboard-Charts gelandet.

Nach seinem letzten Studioalbum im Jahr 2016 beweist Bruno damit eindrucksvoll, dass seine Fans ihm die Treue gehalten haben und auf neue Musik des mehrfachen Grammy-Gewinners gewartet haben. Die neue Platte präsentiert sich musikalisch vielseitig und bietet von Gospel-Rock bis hin zu 70er-Soul-Balladen und Salsa-Grooves alles, was das Herz begehrt. Mit dem erfolgreichen Comeback setzt Bruno auch andere Künstler unter Druck: Harry Styles (32) veröffentlicht am 6. März sein neues Album "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." und steht damit in direkter Konkurrenz zu Bruno im Rennen um den Grammy für Album des Jahres.

Parallel zum neuen Album steht für Bruno auch wieder das Tourleben an. Ab dem 10. April geht der Sänger mit "The Romantic" auf große Konzertreise durch die USA, Kanada und Europa – insgesamt sind 72 Shows geplant. Der Musiker brach schon zum Vorverkaufsstart einen neuen Rekord: Am ersten Tag wanderten 2,1 Millionen Tickets über die Ladentheke. Für viele Fans ist es die erste Gelegenheit seit langer Zeit, den Star wieder mit kompletter Show auf der Bühne zu erleben.

Getty Images Bruno Mars, Sänger

Getty Images Bruno Mars, Musiker

Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026