Bruno Mars bricht Rekorde mit Ticketverkauf für Welttournee

Bruno Mars (40) sorgt für einen Paukenschlag: Der Superstar hat am Mittwoch, 14. Januar, den Presale für seine "The Romantic Tour" gestartet – und binnen Stunden den Rekord für den größten eintägigen Ticketverkauf in der nordamerikanischen Live-Nation-Geschichte gebrochen. Die Nachfrage ist derart explodiert, dass Bruno gleich 30 zusätzliche Shows weltweit draufgelegt hat, berichtet Just Jared. Neue Termine gibt es unter anderem in Paris, London, Berlin und Amsterdam. Schon heute, Donnerstag, 15. Januar, startet um 12 Uhr Ortszeit der allgemeine Vorverkauf – wer im Presale leer ausging, bekommt damit die nächste Chance.

Hintergrund der Tour-Eskalation: Es ist Brunos erste Solo-Welttournee seit fast einem Jahrzehnt, flankiert vom frisch angekündigten Album "The Romantic", das nächsten Monat erscheinen soll, und der neuen Single "I Just Might". Nach dem Ansturm wurden unter anderem in London gleich vier weitere Abende im Wembley Stadium Connected by EE ergänzt, Paris bekam eine dritte Nacht im Stade de France, Berlin legte eine zweite Show im Olympiastadion nach, Amsterdam stockte mehrfach in der Johan Cruijff ArenA auf. Auch in Nordamerika kamen Zusatzdaten dazu, von Las Vegas über Toronto bis Inglewood. "Die Tickets flogen aus dem Regal", meldete die US-Seite Just Jared zum Verkaufsstart und verwies auf den Live-Nation-Rekord.

Für die Fans gibt es zudem prominente Unterstützung: In den USA und Kanada steht RAYE auf dem Programm, in Europa ist Victoria Monét (36) dabei, und Anderson .Paak legt als DJ Pee .Wee auf. Bruno, der mit bürgerlichem Namen Peter Gene Hernandez heißt, ist bekannt für Shows, in denen jede Lichtsequenz mit dem Beat sitzt und jeder Refrain Stadiontauglichkeit hat. Abseits der Bühne zieht der Sänger seine Energie gern aus engen Freundschaften und musikalischer Familie – viele Begleiter kennen ihn seit den frühen Auftritten in Honolulu.

Getty Images Bruno Mars bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles

Getty Images Bruno Mars, Sänger

Getty Images Anderson .Paak und Bruno Mars alias Silk Sonic bei den Grammy Awards 2022