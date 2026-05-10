Bruno Mars bringt spanische Version von "Risk It All" raus

Bruno Mars (40) überrascht seine Fans mit einer ganz besonderen Neuveröffentlichung: Der Sänger hat "Lo Arriesgo Todo" herausgebracht, die spanische Version seines Songs "Risk It All" - das berichtet das Magazin Just Jared. Damit zeigt der Künstler, dass er auch auf Spanisch zu überzeugen weiß – und bringt die Ballade noch einmal in einem ganz neuen Kleid auf die Bühne. Auf Englisch singt er im Refrain: "It's crazy, but it's true / There's nothing I won't do / I'd risk it all for you." Auf Spanisch heißt es nun: "Es loco, pero sí / Yo te quiero así / Lo arriesgo todo por ti."

"Risk It All" war im Februar 2026 als zweite Single aus seinem Album "The Romantic" erschienen und hatte es bis auf Platz vier der Billboard Hot 100 geschafft. Der neue spanische Ableger erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Bruno gerade auf Tournee ist: Mit seiner "The Romantic Tour" bespielt er derzeit Konzertbühnen in Nordamerika. Im Sommer folgen dann Europa-Shows, bevor es in der zweiten Jahreshälfte wieder zurück nach Nordamerika geht.

"The Romantic" markiert Brunos Rückkehr nach einer rund zehnjährigen Studiopause und hatte gleich nach Veröffentlichung für Furore gesorgt. Das Album schoss dank über zwei Millionen Spotify-Presaves sofort in die Top 5 des Global Artist Rankings. Bereits im Vorfeld hatte Bruno mit der Single "I Just Might" seinen elften Nummer-eins-Hit in den Billboard-Charts verbucht. Mit "Lo Arriesgo Todo" fügt er seinem gefeierten Comeback nun ein weiteres Kapitel hinzu.

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Getty Images Bruno Mars bei den BET Awards, Juni 2022

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Instagram / brunomars Bruno Mars im August 2024

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Getty Images Bruno Mars bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles