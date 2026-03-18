Bruno Mars im Shitstorm: Likete er etwa Taylor-Swift-Kritik?

Bruno Mars (40) ist kürzlich ins Visier von Fans geraten. Dem Sänger wird vorgeworfen, einen hasserfüllten Beitrag über Taylor Swift (36) geliket zu haben. Wie das Popkultur-Portal "popfaction" auf Instagram berichtete, soll Bruno das Like unter ein Video gesetzt haben, das Taylor auf der Bühne tanzend zeigt. In der Bildunterschrift wurde die Musikerin als "talentlos" bezeichnet und es war die Rede von "weißen Privilegien". Der Account schrieb dazu: "Bruno Mars likt Hate-Post über Taylor Swift auf einer Seite, die massenhaft Inhalte gegen die Sängerin bewirbt." Ein Screenshot, der Brunos angebliches Like zeigen sollte, sorgte in den sozialen Medien schnell für Aufruhr.

Wie der Rolling Stone berichtete, gewann die Angelegenheit noch mehr an Fahrt, nachdem der X-Account "ThePopFlop" den angeblichen Like teilte. Dabei fiel auf, dass das kritische Video so bearbeitet worden war, dass es aussah, als stamme es vom offiziellen Account der Band BTS. Tatsächlich war der Beitrag aber von einem Fanaccount auf X erstellt und später auf Instagram von einer Seite namens "BopBase" geteilt worden. Dieser Account wurde inzwischen deaktiviert, sodass nicht mehr nachgeprüft werden kann, ob das Video oder Brunos angebliches Like tatsächlich existierten.

Bruno selbst meldete sich aber am 16. März zu Wort und stellte die Vorwürfe klar. Als direkte Antwort auf den Tweet von "ThePopFlop" schrieb er: "Taylor war mir gegenüber immer unterstützend und freundlich. Hier gibt es nur Liebe." Mit dieser Aussage wies der Sänger die Gerüchte zurück und betonte das gute Verhältnis zwischen ihm und Taylor. Bruno Mars, der mit Hits wie "Uptown Funk" und "Just the Way You Are" bekannt wurde, hat sich in der Vergangenheit stets respektvoll über andere Künstler geäußert. Taylor wiederum ist für ihre enge Verbindung zu anderen Musikern in der Branche bekannt und pflegt ein großes Netzwerk an Freundschaften.

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Getty Images Bruno Mars, Sänger

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Getty Images Taylor Swift bei der "Eras Tour" im Johan-Cruijff-Arena, Amsterdam, 4. Juli 2024

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Getty Images Bruno Mars bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles