Brandneu: Bruno Mars verzaubert Fans mit Song "Risk It All"

Bruno Mars (40) hat jetzt sein neues Album "The Romantic" veröffentlicht und begeistert seine Fans mit frischer Musik. Der mehrfache Grammy-Gewinner brachte mit "Risk It All" eine neue Single heraus, zu der laut Just Jared unmittelbar nach der Albumveröffentlichung auch ein Musikvideo erschien. In dem romantischen Song singt der Musiker, dass er bereit wäre, alles für seine große Liebe zu tun. Dabei nimmt Bruno seine Fans mit auf eine hochemotionale Liebesreise, die mit einer romantischen Hochzeit beginnt und bis ins hohe Alter reicht. Während der Musiker im Clip mit einer Frau vor den Traualtar tritt, ziehen die Szenen ihres gemeinsamen Lebens wie im Schnelldurchlauf an den Zuschauern vorbei.

Das Musikvideo sammelte auf YouTube bereits zahlreiche Aufrufe und verliebte Kommentare. Ein Fan kommentierte unter den neuen Clip: "Ich weine gerade. Ein wunderschönes Musikvideo." Neben "Risk It All" kommen auch die restlichen Songs des Albums sehr gut an. "Dieses Album ist so verdammt großartig, das beste Album seiner Karriere und mit Sicherheit eines der besten Alben aller Zeiten", schreibt ein Nutzer. "The Romantic" ist Brunos erstes Soloalbum seit 24k Magic aus dem Jahr 2016 – ob die neue Musik an seine jahrelangen Erfolge anknüpfen kann, bleibt abzuwarten.

Bruno hat mit Hits wie "Just the Way You Are" und "When I Was Your Man" bereits unzählige Herzen weltweit erobert und läutet mit seinem neuen Album nun den nächsten Karriereschritt ein. Neben der Albumveröffentlichung dürfen sich die Fans des Sängers zudem auf eine Live-Tour freuen. Im Rahmen seiner "The Romantic Tour" kommt der Musiker sogar für ein exklusives Deutschland-Konzert nach Berlin. Mit seinem neuen Album und der Tour verspricht Bruno also, die Herzen erneut höherschlagen zu lassen.

Getty Images Bruno Mars, Sänger

Getty Images Bruno Mars in Las Vegas, 2022

Getty Images Bruno Mars bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles