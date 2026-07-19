Mick Jagger plant schon das nächste Stones-Album

Mick Jagger (82) kann es einfach nicht lassen! Nur wenige Tage, nachdem das neue Rolling-Stones-Album "Foreign Tongues" am 10. Juli 2026 erschienen ist, denkt der Kultfrontmann schon an die nächste Platte. Im Gespräch mit NME verriet der Sänger, dass er bereits wieder fleißig Songs schreibt – und dabei sogar von einer möglichen Album-Trilogie spricht. Die neuen Ideen könnten zwar auch bei anderen Acts landen, doch Mick macht klar: Die Kreativität sprudelt, ganz egal, ob er allein im Studio sitzt oder mit seinen Bandkollegen zusammenarbeitet.

Schon "Foreign Tongues" zeigt, wie experimentierfreudig die Rocklegenden nach über sechs Jahrzehnten Bandgeschichte noch immer sind. Das inzwischen 25. Studioalbum mischt Rock, Blues, Soul, Funk und R&B und bringt prominente Unterstützung mit: Paul McCartney (84) steuert Bassparts bei, Bruno Mars (40) schaut im Studio vorbei, außerdem ist unter anderem Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers mit am Start. Pauls Einsatz auf dem Song "Covered in You" entstand aus denselben Sessions wie sein Bass auf "Bite My Head Off" vom Vorgänger "Hackney Diamonds". "Ich kenne Paul schon seit Ewigkeiten, aber er hat noch nie Bass mit uns gespielt. Das ist etwas anderes", schwärmte Mick im Interview. Dabei legte der frühere Beatle die gewünschten, verzerrten Basslinien in wenigen Minuten hin. Bruno habe Mick in Los Angeles beim Feinschliff der Vocals besucht – und der Grammygewinner bekam spontan die Kuhglocke in die Hand gedrückt: "Jeder muss in unserem Studio arbeiten. Also habe ich gesagt: 'Hol dir ein Bier oder einen Keks und spiel Cowbell.'"

Auch live soll die Geschichte der Stones weitergehen. Mick erzählte NME, dass er aktuell zwar nicht mit Konzerten in diesem Jahr rechnet, aber auf Shows im kommenden Jahr hofft – abhängig davon, wann Gitarrist Keith Richards (82) wieder Zeit für die Bühne hat. Der Sänger blickte im Gespräch zudem auf die lange Entwicklung der Band zurück und erinnerte daran, dass die Gruppe einst streng als Bluesband startete. Brian Jones sei damals der Purist gewesen, erklärte Mick, während er und Keith schon früh alle möglichen Spielarten von Popmusik liebten. Diese Offenheit spiegelt sich bis heute in den Projekten des Rockstars wider, der neben seiner Karriere mit den Rolling Stones auch immer wieder solo oder in Kollaborationen kreativ wird und darüberhinaus sogar über einen Kinofilm nachdenkt. Seine acht Kinder aus verschiedenen Beziehungen halten ihn dabei fit – mit ihnen verbringt er seine freien Momente abseits von Tourstress und Studiosessions.

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Getty Images Die Rolling Stones im Juli 2022 in Paris

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Getty Images Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards und Ron Wood im Februar 2016

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Getty Images Rolling Stones in Indio, Kalifornien