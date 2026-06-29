Natascha Ochsenknecht verpasst Bruno-Mars-Konzert in Berlin

Natascha Ochsenknecht (61) hatte große Pläne in Berlin – doch nun muss sie zu Hause bleiben. Die Reality-TV-Bekanntheit war ins Olympiastadion eingeladen worden, um beim dritten und letzten Konzert von Bruno Mars (40) in der Hauptstadt live dabei zu sein. Der Weltstar beendet dort seine Konzertreihe, mit der er seit dem 26. Juni die Berliner Fans begeistert. Auf Instagram meldet sich Natascha nun jedoch bei ihren Followern und erklärt: "Danke TK Maxx für die Einladung zum Konzert von Bruno Mars – ich hatte mich so darauf gefreut. Weil ich immer noch krank bin, falle ich leider aus."

Für Bruno markiert das Konzert am 29. Juni den Abschluss seines mehrtägigen Berlin-Gastspiels, mit dem er seine große Welttournee 2026 in Deutschland feiert. Der Musiker hatte die Hauptstadt bereits mit zwei Shows in eine riesige Pop-Party verwandelt und seine Fans mit Klassikern wie "Uptown Funk" und "24K Magic" in Tanzlaune gebracht. Vor allem der Moment, in dem er seinen Song "Grande" performte, ging auf Instagram und Co. viral – denn es war das erste Mal, dass Bruno diesen Hit auf seiner Tour zum Besten gab.

Mit den Ticketverkäufen für seine Welttournee brach Bruno Rekorde. Schon im Januar hatte der Superstar beim Presale für "The Romantic Tour" binnen Stunden den Rekord für den größten eintägigen Ticketverkauf in der nordamerikanischen Live-Nation-Geschichte geknackt. Die Nachfrage war derart gigantisch, dass Bruno danach gleich 30 zusätzliche Shows weltweit ankündigte, darunter auch neue Termine in Paris, London, Berlin und Amsterdam. Deutschland profitierte vom Hype besonders: Nach dem Run auf die Tickets wurde eine weitere Show im Olympiastadion nachgelegt.

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Collage: Imago, Getty Images Natscha Ochsenknecht und Bruno Mars, Collage

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Getty Images Bruno Mars bei den 67. Grammy Awards in Los Angeles

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Instagram / brunomars Bruno Mars im August 2024