Comeback: Ronaldinho kehrt mit 46 Jahren zurück zum Fußball

Mit 46 Jahren plant Ronaldinho (46) ein spektakuläres Comeback im Profifußball. Laut diversen Medienberichten will der brasilianische Fußball-Superstar beim italienischen Drittligisten Ravenna FC starten. Das offizielle Comeback soll kommenden Dienstag im Rahmen einer großen Veranstaltung in Miami verkündet werden. Der Brasilianer soll dabei nicht nur als Spieler zurückkehren, sondern auch Anteile am Verein erwerben.

Ronaldinho selbst zeigt sich laut dem Bericht begeistert von dem Schritt. "Ich kann es kaum erwarten, wieder mit dem Ball zu tanzen, um gemeinsam mit Ignazio und der gesamten Familie Cipriani eine neue Geschichte zu schreiben. Fußball war für mich schon immer eine Quelle der Freude, und diesen Geist möchte ich nach Ravenna bringen", wird er zitiert. Auch der Vereinsbesitzer Ignazio Cipriani, ein Unternehmer und Hotelkettenbesitzer, der aus der Region Ravenna stammt und heute in den USA lebt, schwärmt von dem Deal: "Die Verpflichtung von Ronaldinho ist etwas absolut Außergewöhnliches für den Verein – er war mein Idol, und sein Einfluss auf den Fußball geht weit über das hinaus, was er auf dem Platz geleistet hat." Ob der 46-Jährige tatsächlich in Spielen eingesetzt wird, ist allerdings noch offen. Ravennas Vizepräsident Ariedo Braida sagte gegenüber der italienischen Nachrichtenagentur Ansa: "Ob er spielen wird, werden wir sehen. Aber es ist nicht ausgeschlossen." Immerhin soll er die Saisonvorbereitung und das Trainingslager des Klubs mitmachen.

Sein letztes Pflichtspiel bestritt Ronaldinho im September 2015 für den brasilianischen Klub Fluminense – also vor knapp elf Jahren. Offiziell beendet hatte er seine Karriere erst im Januar 2018. Zu seinen besten Zeiten beim FC Barcelona zählte er zu den weltbesten Fußballern überhaupt: Er wurde zweimal zum FIFA-Weltfußballer des Jahres gewählt, holte den Ballon d'Or und gewann 2006 mit den Katalanen die Champions League. Darüber hinaus war er 2002 Teil der brasilianischen Weltmeistermannschaft. Beim Ravenna FC trifft er nun auf einen Klub, der erst seit dem Einstieg von Cipriani im Jahr 2024 wieder aufwärts strebt: Seitdem schaffte der Verein den Aufstieg aus der vierten in die dritte Liga und verpasste in der jüngsten Saison nur knapp den weiteren Durchmarsch in die Serie B. In jüngster Vergangenheit machte Ronaldinho aufgrund seines Gefängnisaufenthalts auf sich aufmerksam.

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Getty Images Ronaldinho, ehemaliger Fußballspieler

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Getty Images Ronaldinho während einem Fußballspiel

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Getty Images Ronaldinho, Fußballer