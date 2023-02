"Ja, es stimmt": Ronaldinhos Sohn nun auch beim FC Barcelona

Wie der Vater, so der Sohn! Ronaldinho (42) zählte für viele Jahre zu den besten Fußballspielern der Welt und feierte im Laufe seiner Karriere einige Erfolge – sowohl in der brasilianischen Nationalmannschaft als auch in den jeweiligen Klubs, bei denen er unter Vertrag stand. Hierbei ist vor allem seine Laufbahn beim FC Barcelona nennenswert. Der Südamerikaner kann nun sehr stolz sein, denn: Tatsächlich wurde sein Sohn jetzt auch beim FC Barcelona unter Vertrag genommen!

Im Interview mit Marca erklärte die Fußball-Legende: "Ja, es stimmt, mein Sohn ist nun auch in dem Verein. Mit dem Wechsel meines Sohnes nach Barcelona werde auch ich wieder präsenter im Fußball sein." Sein Sohn Joao habe durch Ronaldinho schon in jungen Jahren Zugang zu dem Ballsport gefunden, meinte er. Der ehemalige Mittelfeld-Spieler ist momentan als Botschafter für den spanischen Fußballklub tätig.

Nach dem Ende seiner Sportlerkarriere ging es für Ronaldinho zeitweise stark bergab. Im März 2020 wurde der heute 42-Jährige inhaftiert, weil er versucht hatte, an der Seite von seinem Bruder mit gefälschten Ausweisen nach Paraguay zu reisen.

Instagram / _mendesjoao_ Joao Mendes, Sohn von Ronaldinho

Getty Images Ronaldinho, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images Ronaldinho während einem Fußballspiel

