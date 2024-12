Ronaldinho wird mit 45 Jahren Opa: Sein Sohn João wird Vater

Der brasilianische Fußballstar Ronaldinho (44) wird mit nur 45 Jahren Großvater. Sein 19-jähriger Sohn João Mendes, der wie sein Vater eine Karriere im Fußball eingeschlagen hat, und dessen Freundin, die 25-jährige Influencerin Giovanna Buscacio, erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Giovanna teilte die frohe Botschaft mit ihren 130.000 Followern auf Instagram und schrieb dazu: "16 Wochen und es werden immer mehr." Auf Fotos von ihrer Babyparty, auf der sie mit Familienmitgliedern feierte, strahlt die werdende Mutter überglücklich. Ronaldinho selbst hat sich bisher noch nicht öffentlich zu der Nachricht geäußert.

João und Giovanna leben derzeit in Manchester, nachdem der junge Fußballer im Sommer von der Jugendakademie des FC Barcelona zum englischen Verein Burnley gewechselt ist. Freunde und Familie des Paares überhäuften sie in den Kommentaren mit Glückwünschen – darunter auch Joãos Mutter, die ehemalige Tänzerin Janaína Mendes. Sie schrieb liebevoll auf Instagram: "Oma-Liebe! Schon jetzt so geliebt! Komm, ich kann es kaum erwarten, dich mit Küssen und viel Liebe zu überschütten! Ich liebe euch, João und Giovanna." Giovanna postete daraufhin weitere Fotos, unter anderem von sich und João, wie sie sich in inniger Umarmung küssen. Unter das Bild schrieb sie auf Englisch und Portugiesisch: "Mama und Papa. Unvollständig ohne dich, mein Liebling, aber wir sind bereits zusammen." Dieser Beitrag wurde inzwischen jedoch wieder gelöscht.

Das Paar ist seit über zwei Jahren zusammen, und Giovanna teilt regelmäßig Einblicke in ihr gemeinsames Leben in England auf ihren sozialen Medien. João, der in Rio de Janeiro geboren wurde, unterschrieb bereits mit 13 Jahren seinen ersten Profivertrag bei Cruzeiro, bevor er nach Europa wechselte. Nach seiner Zeit in der Jugendakademie des FC Barcelona spielt er nun für die Nachwuchsmannschaft des Burnley FC. Sein Vater Ronaldinho, zweifacher FIFA-Weltfußballer des Jahres, begeistert derweil weiterhin die Fans. Kürzlich nahm er an einem El Clásico Legends Match in Katar teil und verzauberte die 31.000 Zuschauer mit seinen technischen Fähigkeiten und einem sehenswerten Freistoßtor gegen Real Madrid.

Instagram / giobuscacio Giovanna Buscacio, Dezember 2024

Instagram / giobuscacio Giovanna Buscacio und João Mendes

