Fans enttäuscht: Tom Kaulitz hängt TV-Praktikum an den Nagel

Sein TV-Abenteuer bei der diesjährigen Fußball-WM ist offiziell vorbei: Tom Kaulitz (36) hat sein Praktikum als Fanexperte bei MagentaTV beendet. Vor laufender Kamera wurde der Tokio Hotel-Gitarrist von Moderator Johannes B. Kerner (61) und Trainerlegende Jürgen Klopp (59) feierlich verabschiedet. Den emotionalen Moment teilte die Streaming-Plattform der Deutschen Telekom anschließend auf Instagram – und löste damit eine Welle der Entrüstung bei den Fans aus. "Schade! Hätte gerne mehr mit Tom gesehen. Hat er super gemacht", schrieb eine Nutzerin. Ein anderer forderte: "Wir wollen Tooooom bis zum Finale!" Auch seine Ehefrau Heidi Klum (53) meldete sich zu Wort – mit einem Herzaugen-Emoji unter dem Beitrag.

Bei der Verabschiedung überreichte Johannes Tom on air sogar eine offizielle Urkunde und las diese vor: "Dein Praktikum bei MagentaTV hast du erfolgreich abgeschlossen und unser Team mit Einsatz, Teamgeist und guter Laune bereichert. Ob Interviews, Reporterschalten oder Live-Kommentare – du hast jede Aufgabe souverän gemeistert und dabei öfter die richtigen Worte gefunden als mancher Trainer nach dem Spiel. Alles Gute für deinen Weg im Sportfernsehen." Scherzhaft fügte der Moderator hinzu, er hoffe, die Urkunde werde "mindestens neben den ganzen goldenen und Platin-Schallplatten" hängen. Tom zeigte sich bestens gelaunt: "Ich habe mich sehr gefreut, es hat super viel Spaß gemacht." Außerdem habe er seine beiden TV-Kollegen "richtig ins Herz geschlossen".

Tom hatte das WM-Engagement zuletzt im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" als echte Herzensangelegenheit beschrieben und schwärmte davon, wie sehr ihn die besondere Atmosphäre des Turniers mitgerissen hatte. Gleichzeitig betonte er, dass der Druck in der TV-Sportberichterstattung enorm sei und man "auf jeden Satz aufpassen" müsse: "Für die Experten ist es oft nicht einfach, den richtigen Ton zu treffen. Da werden Wörter im Mund umgedreht." Die Fußball-WM 2026, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, läuft noch bis zum 19. Juli.

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Imago Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026

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Imago Johannes B. Kerner und Jürgen Klopp beim Ball des Sports 2025 in Wiesbaden

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025