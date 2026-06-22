Helene Fischer versorgt Crew mit Currywurst und Bier

Helene Fischer (41) macht nicht nur auf der Bühne eine gute Figur, sondern schwingt nach der Show offenbar auch noch den Kochlöffel. Nach einem Tourstopp in Frankfurt, bei dem wegen der großen Hitze der Einlass nach hinten verlegt wurde, taucht die Schlagersängerin plötzlich in der Tourküche auf. In einem Instagram-Clip von Make-up-Artistin Astrid Jerschitz ist zu sehen, wie Helene mitten in der Nacht Bestellungen ihrer Crew entgegennimmt, während sie ein Bier in der Hand hält und sich gut gelaunt mit den Mitarbeitern unterhält. Die Szene spielt sich backstage während ihrer aktuellen "360-Grad-Tour" ab – und endet für alle mit einer deftigen Portion Currywurst.

Astrid, die für Helenes funkelnde Bühnenlooks verantwortlich ist, kommentiert den Clip mit den Worten: "So kümmert sich unsere Chefin um uns nach Feierabend", und zeigt in einer weiteren Story auch das Ergebnis der spontanen Küchenaktion. Auf den Tellern der Crew landet eine ordentliche Ladung Currywurst, dazu wird ganz entspannt ein kühles Bier gezischt, um den aufgeheizten Frankfurt-Abend ausklingen zu lassen. Die Visagistin lobt das Improvisationstalent der Sängerin und hält fest: "Hat sie gut gemacht, war lecker." Während sonst oft nur die gigantische Show im Mittelpunkt steht, erlaubt dieser Blick hinter die Kulissen einen seltenen Eindruck davon, wie der Touralltag nach dem letzten Applaus weitergeht.

Solche Momente sind nicht die ersten, in denen Helene sich in lockeren Situationen mit ihrem Team zeigt. Bei der Fitness-Challenge mit Partner Thomas Seitel und der Crew bewies die Musikerin bereits, dass es backstage auch mal schweißtreibend und ungeschminkt zugehen darf. In der "NDR Talk Show" hatte Helene außerdem erzählt, dass Thomas zu Hause manchmal einen Radiosender mit ihrer Musik laufen lässt – eine Geste, die sie als besonders aufmerksam beschrieb. Gleichzeitig betonte die Künstlerin dort, wie wichtig ihr klare Grenzen zwischen dem riesigen Showbetrieb und ihrem Privatleben sind. Abseits der Bühne setzt sie nach eigenen Worten auf Ruhe und Normalität, auch wenn sie ihren Fans und ihrem Team immer wieder ausgewählte Einblicke in das Leben hinter den Kulissen ihrer spektakulären Tour gibt.

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Getty Images Helene Fischer auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln im August 2023

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ActionPress Tänzer Thomas Seitel und Schlagerstar Helene Fischer

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Getty Images Helene Fischer im November 2023

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