Katharina Wagener gesteht offen: Sie hat kaum Freundinnen

Katharina Wagener (31) hat online eine ehrliche Runde mit ihren Followern gemacht – und dabei eine überraschende Seite von sich gezeigt. Die Reality-Bekanntheit, die seit einigen Monaten von Kevin Yanik (28) getrennt ist, stellte sich den neugierigen Fragen ihrer Instagram-Community und kam dabei auch auf ihr soziales Leben zu sprechen. Als jemand sie fragte, ob sie viele Freundinnen habe, antwortete sie ohne Umschweife: "Nein, ich bin sehr schlecht darin, Freundschaften aufzubauen." Eine Aussage, die viele wohl nicht von einer Frau erwartet hätten, die regelmäßig öffentlich über ihr Leben spricht.

Doch obwohl sie sich mit weiblichen Freundschaften schwertut, betont Katharina, dass sie dafür eine ganz besondere Person an ihrer Seite hat: ihre Schwester. "Ich hab meine Schwester – sie ist auch die einzige Person, der ich wirklich blind vertraue und die alles von mir weiß", schwärmte die dreifache Mutter. Vor allem in der schwierigen Zeit ihrer Essstörung sei ihre Schwester unersetzlich gewesen. "Ohne sie hätte ich vieles nicht geschafft und die Zeit meiner ES nicht überlebt", resümierte Katharina. Mit "ES" bezieht sie sich auf ihre langjährige Essstörung.

Das Thema Essstörung begleitet Katharina, die im Jahr 2020 durch ihre Teilnahme an der ersten Staffel der RTL-Datingshow Are You The One? berühmt wurde, schon länger in ihrer Öffentlichkeitsarbeit. In der Vergangenheit teilte sie auf Instagram Fotos aus ihrer dunkelsten Phase und schrieb dabei emotionale Worte direkt an ihr früheres Ich. In einem solchen Post appellierte sie unter anderem an alle, die sich ähnlich fühlen: "In deinen Zwanzigern wirst du denken, dass dein Leben einfach keinen Sinn mehr hat und dir wünschen, dass es endet – bitte höre nicht darauf." Dass sie diese Zeit überlebt hat, schreibt sie also maßgeblich ihrer Schwester zu – die offenbar mehr als eine Vertraute für sie ist.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025

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