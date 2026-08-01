Katharina Wagener hat Ex Kevin nach seinem Auszug "gehasst"

Katharina Wagener (31) macht gerade sehr ehrliche Geständnisse über ihre Trennung von Kevin Yanik (28). Vor neun Monaten zog Kevin aus der gemeinsamen Wohnung aus – und das mitten in der Schwangerschaft mit dem gemeinsamen Sohn Emilio, der im April 2026 zur Welt kam. In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan jetzt von der Realitybekanntheit wissen, wie das Verhältnis zwischen ihr und ihrem Ex heute aussieht. Katharinas Antwort fiel dabei überraschend offen und selbstkritisch aus.

Anfangs, so gibt Katharina zu, habe sie ihren Ex regelrecht gehasst. "Als Kevin ausgezogen ist, habe ich ihn wirklich gehasst. Ich habe ihm für alles die Schuld gegeben. Mein einziger Gedanke war: Wie kann er mich in der Schwangerschaft alleinlassen? Für mich war ganz klar, dass er unsere Familie kaputtgemacht hat. Ich habe nie wirklich hinterfragt, warum er überhaupt gegangen ist", erzählte sie offen auf Instagram. Inzwischen hat sich ihr Blick auf die Situation aber grundlegend verändert. "Jedes Mal, wenn ich schwanger war, wurde er für mich immer unwichtiger. Oft habe ich ihm sogar das Gefühl gegeben, dass er nur noch nervt und am besten gehen soll", räumte sie ein. Und weiter: "Ich habe ein Baby bekommen, aber gleichzeitig den Menschen von mir weggestoßen, der für unsere Kinder der wichtigste ist." Heute vermisse sie ihn und sehe die Trennung nicht mehr als allein seine Schuld: "Ich habe meinen Anteil daran und den sehe ich heute ganz klar."

Dass die Schwangerschaft mit Emilio für Katharina eine besonders intensive und aufwühlende Zeit war, hatte sie bereits kurz zuvor angedeutet – sie sprach von einer Phase, in der sich vieles in ihrem Leben angefühlt habe, als würde ihre Welt auseinanderbrechen. Trotz allem blickt sie heute mit Dankbarkeit auf die Situation und betont, was sie mit Kevin verbindet: "Gleichzeitig ist uns beiden bewusst, dass wir immer eine Familie bleiben werden. Vielleicht kein Paar mehr, aber wir sind Eltern. Und das verbindet uns ein Leben lang. Darauf bin ich stolz und dafür bin ich dankbar, denn als Eltern sind wir wirklich ein richtig gutes Team", schrieb sie. Emilio ist das dritte gemeinsame Kind von Katharina und Kevin.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

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Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, Mai 2025

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest