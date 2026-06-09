Krankenhaus: Kevin Yanik & Kathis Sohn ist zusammengebrochen

Kevin Yanik (28) und Katharina Wagener (31) sind erneut in großer Sorge: Nachdem ihr mittlerer Sohn erst vor Kurzem wegen einer Streptokokkeninfektion im Krankenhaus behandelt werden musste, wurde ihr ältester Sohn Leonardo heute mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. "Kein Unfall, aber ab ins Krankenhaus. Mein Sohn ist heute plötzlich zusammengebrochen und hatte starke Bauchschmerzen", berichtete Kevin in seiner Instagram-Story. Dabei hatte der Tag zunächst ganz normal begonnen: Zwar hatte der Junge bereits über Bauchschmerzen geklagt, doch nach einem Arztbesuch und den verordneten Medikamenten schien zunächst alles in Ordnung. Anschließend ging die Familie in die Stadt und essen – ehe sich der Zustand des Kindes plötzlich dramatisch verschlechterte.

"Dann ging plötzlich gar nichts mehr. Zehn Minuten später waren wir auf dem Weg ins Krankenhaus", schilderte der ehemalige AYTO-Kandidat. Er sei "mit den Nerven am Ende" und bat seine Follower, die Daumen zu drücken. In einem weiteren Reel zeigte sich Kevin ebenfalls tief betroffen: "Langsam frage ich mich wirklich, ob momentan ein Fluch auf uns liegt. Was ist nur los? Ich kann das alles kaum noch fassen." Wenig später folgte jedoch die Entwarnung. "Dem Kleinen geht es besser, er schläft seit zwei Stunden, und mir geht es auch schon gut. Ich habe mich beruhigt", teilte er erleichtert mit.

Für Kevin und Kathi ist es bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass sie um eines ihrer Kinder bangen müssen. Erst vor rund zwei Wochen war ihr jüngster Sohn Mariano, den die Familie liebevoll Mari nennt, mit sehr hohem Fieber in einer Kinderklinik behandelt worden. Die Diagnose: eine Streptokokkeninfektion, die sich auf die Lymphknoten ausgebreitet und dort starke Entzündungen verursacht hatte. "Vorletzte Woche war es mein Kleiner, und jetzt mein Großer. Ist das einfach nur Pech – oder ein Fluch?", fragte Kevin in seiner Story sichtlich erschöpft.

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Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, ehemalige "Are You The One?"-Stars

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik mit ihrem Sohn Leonardo im Juni 2022 in Soest

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