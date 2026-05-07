So steht Katharina Wagener zum Liebescomeback mit Kevin

Influencerin Katharina Wagener (31) gibt ihren Fans ein ehrliches Liebes-Update zu Ex-Partner Kevin. In einer neuen Fragerunde auf Instagram wollte ein Follower wissen, ob sie sich ein Liebescomeback mit dem Vater ihrer Kinder vorstellen könne – und bat sie um eine eindeutige Antwort: Ja oder auf keinen Fall? Kathi machte sofort klar, dass eine Rückkehr in die Beziehung für sie derzeit nicht infrage kommt. Beide müssten gerade erst einmal lernen, sich auf sich selbst zu konzentrieren, erklärte sie in ihrer Story. Gleichzeitig hielt sie fest, dass Kevin immer ein wichtiger Teil ihres Lebens bleiben wird, nicht nur wegen der gemeinsamen Kinder.

Auf die Gefühle angesprochen, beschrieb die Influencerin eine besondere Nähe. "Wenn ich bei ihm bin, fühlt es sich irgendwie immer noch nach Zuhause an", schrieb sie in ihrer Story. Kevin sei für sie weiter der Mensch, dem sie "das Wichtigste in meinem Leben – meine Kinder – anvertraue", außerdem teile sie mit ihm Gedanken und Ziele. Hoffnung auf eine Reunion will sie dennoch nicht schüren: "Versteht das bitte nicht falsch: Ich mache mir keine Hoffnungen", betonte sie auf Instagram. Der Umgang laufe "gerade harmonisch und schön" – ohne dass daraus automatisch eine neue Beziehung werde. Man sehe sich wöchentlich und bleibe wegen der Kinder eine Einheit als getrennte Eltern.

Für die beiden bleibt der Fokus ganz klar auf den Kindern. Kathi erklärt, dass sie und Kevin sich jede Woche sehen und trotz der Trennung eine Familie geblieben sind – nur eben als getrennte Eltern. Schon in der Vergangenheit hatte die Dreifachmama berichtet, dass der Kontakt eng geblieben ist und sie ihren Alltag rund um die Kids im Team organisieren. Die Geburt ihres dritten gemeinsamen Kindes hatte die beiden Realitystars zwar wieder stärker in den Austausch gebracht, an ihrem Beziehungsstatus änderte das jedoch nichts. Heute stehen bei Kathi und Kevin ein friedlicher Umgang, gemeinsame Verantwortung und ein stabiles Umfeld für ihre Jungs an erster Stelle – ganz ohne neues Liebeslabel.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener mit ihrem Baby Emilio, April 2026

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Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, Mai 2025

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik, März 2022