Ursache gefunden: Das hat Katharina und Kevin Yaniks Sohn

Große Sorge bei Katharina Wagener (31) und Kevin Yanik (28): Ihr kleiner Sohn Mariano, den die Eltern liebevoll Mari nennen, liegt weiterhin in der Kinderklinik. Jetzt hat sich Kevin auf Instagram bei seinen Followern gemeldet und erklärt, was hinter dem hohen Fieber des Jungen steckt. Die Ärzte konnten demnach die Ursache identifizieren: Mari hat eine Streptokokkeninfektion, die sich in die Lymphknoten ausgebreitet und dort zu starken Entzündungen geführt hat.

Kevin schildert in seiner Story die Lage in eindringlichen Worten: "Letztendlich sitzt das [die Streptokokken] hier in den Lymphen drin. Die sind über vier Zentimeter oder vier Zentimeter groß. Es tut weh. Er liegt wirklich nur so da und guckt nur auf einen Punkt." Eine Hirnhautentzündung habe man jedoch klinisch ausschließen können. Die Ärzte hätten alles gründlich untersucht – von Blut bis Urin, dazu auch einen Ultraschall der Milz und der Leber. "Wirklich die Ärzte, das Personal hier, sehr kompetent", lobte Kevin das Klinikteam. Aktuell läuft eine Behandlung mit Antibiotika. "Jetzt muss das Antibiotikum anschlagen. Jetzt weiß man auch, was man zu behandeln hat. Und jetzt heißt es nur Daumen drücken", erklärte der Realitystar.

In den vergangenen Stunden hatten Katharina und Kevin ihre Follower bereits durch eine unruhige Nacht mitgenommen, in der Mari stark fiebrig war. Zunächst wirkte Fiebersaft kurzzeitig, später entschieden sich die Eltern für den Weg in die Klinik, wo der Kleine stationär aufgenommen wurde. Kathi und Kevin teilen regelmäßig Einblicke in ihren Familienalltag. Auch in schwierigen Momenten wie jetzt nutzen die Realitystars die sozialen Medien, um sich auszutauschen, sich Zuspruch zu holen und gleichzeitig andere Eltern zu sensibilisieren. "Ich weiß nicht, was momentan abgeht. Aber irgendwie die Stationen sind hier voll. Alle Kinder sind krank. Passt auf euch auf da draußen", mahnte Kevin seine Follower zur Vorsicht. Unter Kevins jüngsten Posts sammelten sich zahlreiche aufmunternde Nachrichten. Doch neben der großen Anteilnahme aus der Community erhielt Kevin scheinbar auch Gegenwind, auf den er in seinem Gesundheitsupdate direkt einging: "An alle Hater: Denkt euch, was ihr wollt. Mir ist das egal." Damit machte Kevin deutlich, dass für ihn und Katharina derzeit nur eines zählt: Maris Genesung. Alles andere ist nebensächlich.

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik und Katharina Wagener im Dezember 2024

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Instagram / kevinyanik Kevin Yanik mit seinen Kinder, April 2026

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Instagram / kathiwagener Katharina Wagener mit ihrem Sohn Mariano im Juni 2024