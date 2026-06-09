Volle Windel verteilt: Kathi Wagener beschreibt Kinderchaos

Katharina Wagener (31) hat sich bei ihren Followern zurückgemeldet – und das mit einem ziemlich ehrlichen Einblick in ihren Alltag als Dreifachmama. Die Realitystar-Bekanntheit schilderte auf Instagram, was für eine turbulente Woche hinter ihr liegt: kranke Kinder, schlaflose Nächte und ein absoluter Tiefpunkt, der wohl kaum zu übertreffen ist. Einer ihrer Söhne zog sich heimlich die Windel aus und verteilte deren Inhalt im Bett. "Kennt ihr diese Wochen, in denen einfach alles gleichzeitig passiert und man sich fragt, ob irgendwo eine versteckte Kamera läuft? Genau so eine Woche liegt hinter mir – voller Chaos, schlafloser Abende, kranker Kinder und dem Gefühl, ständig nur noch zu funktionieren", schrieb Katharina in ihrem Post.

Dabei geht es nicht nur um eine schlechte Nacht: Sohn Leos Fieber und Appetitlosigkeit, Sohn Marios Angewohnheit, seinen Bruder Emilio zu ärgern – und das auch noch witzig zu finden –, und dazu ein Baby, das gerade besonders viel Aufmerksamkeit braucht. "Kaum schläft einer, wird der nächste wach. Einer hat Hunger, der andere muss auf die Toilette und der nächste zieht sich heimlich die Windel aus und verteilt den Inhalt im Bett", beschreibt Katharina die Situation. Gleichzeitig macht sie deutlich, dass sie sich auf eine kurze Auszeit freut: Die beiden Großen sollen bald für eine Weile zu ihrem Vater Kevin Yanik (28) kommen, damit sie selbst wieder zu Kräften kommt – und sich ganz auf Baby Emilio konzentrieren kann.

Katharina und Kevin Yanik hatten sich noch während ihrer Schwangerschaft getrennt. Kevin zog aus, sodass sie seitdem überwiegend allein für die drei Jungs da ist. Die beiden sind damit nicht das erste Paar aus dem Realityfernsehen, das nach dem gemeinsamen Nachwuchs getrennte Wege geht und das Thema Alltag mit Kindern offen in den sozialen Medien bespricht.

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener mit ihrem Baby Emilio, April 2026

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025