Liebes-Comeback? Kathi Wagener sieht Kevin als ihre Familie

Wie steht Katharina Wagener (31) zu einem Liebes-Comeback mit Kevin Yanik (28)? Diese Frage hat sich offenbar auch ein Fan der Influencerin gestellt und sie direkt auf Instagram danach gefragt. Katharina und Kevin sind seit einigen Monaten kein Paar mehr – besonders bitter: Die Trennung fiel in die Zeit ihrer dritten Schwangerschaft. Nun äußert sich die Reality-TV-Darstellerin in einer Fragerunde offen über eine mögliche Rückkehr zueinander: "Es wird sich alles zeigen und was in der Zukunft passiert, kann ich euch nicht sagen."

Ein klares Ja oder Nein gibt es von Katharina nicht. Sie schlägt jedoch einen sanften Ton an. "Aber wenn ich ihn sehe, sehe ich den Mann, der mir meine Kinder geschenkt hat und der nach wie vor meine Familie ist", erklärt sie ihren Followern. Darüber hinaus spricht die dreifache Mama auch konkret darüber, was sich auf beiden Seiten ändern müsste, damit eine Beziehung wieder funktionieren könnte: "Ich muss mich um meine psychische Gesundheit kümmern, denn diese schränkt mich und auch unsere Beziehung zuletzt immer wieder extrem ein. Er etwas an seiner Verlässlichkeit."

Katharina klingt heute deutlich versöhnlicher als noch vor wenigen Monaten. Damals schilderte sie das Verhältnis zu Kevin als sehr angespannt und machte keinen Hehl daraus, wie schwierig die Situation für sie war. Katharina machte angesprochen auf ein Liebes-Comeback deutlich: "Nein. Dafür ist zu viel passiert und passiert auch einfach immer noch zu viel. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ihn am liebsten nie mehr sehen, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen – für die Kinder."

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Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, Mai 2025

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

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Instagram / kathiwagener Kevin Yanik und Katharina Wagener, ehemalige "Are You The One?"-Stars