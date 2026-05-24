Kathi Wagener und Kevin Yaniks Sohn Mari ist im Krankenhaus

Bange Stunden für Katharina Wagener (31) und Kevin Yanik (28): Ihr kleiner Sohn Mariano, liebevoll Mari genannt, liegt derzeit in einer Kinderklinik. Begonnen hatte alles mit einer Schreckensnacht, über die Kathi ihre Follower auf Instagram informierte. "Wir hatten eine Horrornacht. Mari nur am Weinen und total heiß, heute Morgen war er bei 38,3. Denke mal, er hat gestern zu viel Sonne abbekommen. Nachdem ich ihm Ibu-Saft gegeben habe, hat er aber etwas gegessen und getrunken...", schilderte sie die Situation zunächst in ihrer Story. Wenige Stunden später folgte dann die Nachricht, dass sie mit dem Kleinen in die Klinik fahren musste – und er dort stationär aufgenommen wurde.

Kurz darauf meldet sich Kevin auf Instagram und berichtet sichtlich mitgenommen von den bisherigen Untersuchungen. "Wir befinden uns hier gerade im Krankenhaus. Wir haben die erste Nacht überstanden. Der Kleine ist am Fiebern. Der ist steif, bewegt sich kaum, guckt nur auf eine Stelle", erzählt er in einem Video-Clip. Der Wasserhaushalt des Jungen sei sehr niedrig gewesen, weshalb er nun eine Infusion bekomme, auch Blut sei bereits abgenommen worden. Die Ärzte testen auf Streptokokken, eine Hirnhautentzündung sei bislang ebenfalls nicht ausgeschlossen. Kevin beschreibt, dass Mari seinen Hals kaum bewegen könne und vor Schmerzen stöhne: "Es macht mir Sorgen – vor allem, dass das hier alles so fett ist und dass er seinen Hals nicht bewegt." Positiv stimmt ihn nur, dass Mari bereits seine zweite Dosis Antibiotika erhalten hatte und die Therapie erste Wirkung zu zeigen scheint.

Katharina und Kevin sind beide als Realitystars bekannt – sie lernten sich bei Are You The One? kennen – und teilen auf den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Familie. Ihre Kids spielen dabei eine große Rolle in ihren Beiträgen. Die beiden haben drei gemeinsame Sprösslinge. Zuletzt machten sie mit ihrer Trennung Schlagzeilen. Aktuell beweisen sie jedoch, dass sie in schwierigen Situationen trotz anhaltender Liebeskrise an einem Strang ziehen können.

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Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik, Februar 2025

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Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

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