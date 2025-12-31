Kathi Wagener reflektiert unverblümt ihre frühere Magersucht

Katharina Wagener (30) spricht auf Instagram so offen wie selten über eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens. In einem neuen Beitrag teilt die Influencerin ältere Fotos, auf denen sie extrem abgemagert und sichtlich geschwächt wirkt – Aufnahmen aus der Zeit, in der sie mit schwerer Magersucht kämpfte. Zu den Throwback-Bildern, die sie jetzt mit ihren Followern teilt, schreibt Kathi einen emotionalen Text direkt an ihr früheres Ich und an alle, die sich ähnlich fühlen. "In deinen Zwanzigern wirst du denken, dass dein Leben einfach keinen Sinn mehr hat und dir wünschen, dass es endet – bitte höre nicht darauf", appelliert sie laut Instagram. Sie macht ihren Fans damit deutlich, wann und wo sie damals emotional stand – und warum sie heute für dieses "Heute" weiterkämpft.

In ihrem langen Text beschreibt die Reality-Bekanntheit, wie sehr dunkle Gedanken und der Wunsch, einfach zu verschwinden, einst ihren Alltag bestimmten. "Es gab eine Zeit, da wollte ich nur, dass alles endet", schreibt Kathi und macht damit klar, wie ernst ihre Essstörung und ihre psychische Belastung damals gewesen sind. Gleichzeitig betont sie, dass ihr Leben auch heute "noch immer oft schwer" sei und sie viel zweifle. Ihr Appell richtet sich vor allem an Menschen, die sich in einer ähnlichen Sackgasse wiederfinden: Es gebe ein späteres "Heute", für das es sich lohne zu kämpfen und nicht aufzugeben. Dass sie selbst diesen Punkt erreicht hat, zeigt sie mit einer sehr persönlichen Ergänzung: Sie sei "gehalten" und habe wieder "Sinn" gefunden – in ihren Kindern.

Privat steht Katharina gerade ohnehin unter enormem Druck. Die junge Mutter hat mit ihrem Ex-Partner Kevin Yanik (27) zwei Kinder und erwartet ein drittes, während die beiden getrennt leben. In den vergangenen Wochen hatte die Reality-Darstellerin bereits erzählt, wie sie den gemeinsamen Kindern die Trennung erklärt und versucht, ihnen trotz allem Sicherheit zu geben. Umso mehr bekommt ihr aktuelles Posting noch eine andere Dimension: Wenn Kathi heute von "Sinn – meine Kinder" spricht, zeigt sie damit, wie sehr sie ihre Rolle als Mutter trägt und ihr neuen Halt gibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024