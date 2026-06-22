Vor laufender Kamera: Loredana trifft früheres Betrugsopfer

Sichtlich angespannt sitzt Loredana Adeyemi (30) im Auto, als sie auf dem Weg zu einer Begegnung ist, die sie direkt mit dem dunkelsten Kapitel ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. In der neuen Doku "Loredana & Karim – Love & Drama" trifft die Rapperin erneut mit Patrizia Z. zusammen – jener Frau, die 2019 als Betrugsopfer unter dem Pseudonym Petra Z. bekannt wurde, nachdem sie offenbar durch Loredanas Mitwirken vor den Trümmern ihrer Existenz stand. Damals verlor die Walliserin gemeinsam mit ihrem Mann rund 750.000 Euro. Während der Fahrt, die in der fünften Folge der Serie gezeigt wird, werden alte Schlagzeilen über den Skandal eingeblendet, die die Schwere dieses Moments untermauern, bevor es schließlich zum emotionalen Aufeinandertreffen der beiden Frauen kommt.

In der Folge rechtfertigt Loredana ihr damaliges Verhalten damit, sie habe lediglich im Sinne ihrer großen Familie gehandelt und nicht verstanden, was sie tatsächlich tat. "Ich bin nicht ein Mensch, der jemandem gerne bewusst Schaden zufügt", sagt die Musikerin heute und betont, sie habe immer die Information gehabt, dass Patrizia ihr Geld zurückerhalte. Beim Wiedersehen vor den Kameras umarmen sich die beiden Frauen lange, während Patrizia nervös wirkt. Die Walliserin sagt in der Show, sie sei erleichtert, auch wenn nicht alle Wunden heilen würden. "Endlich ist die Versöhnung echt und ein Deckel drauf", fasst sie ihre Gefühle zusammen. Gleichzeitig sorgt genau diese Aufarbeitung im Netz für gemischte Reaktionen. Unter einem Clip auf Instagram feiern einige User Loredanas Wandel, während andere ihren Umgang mit Verantwortung kritisch sehen.

So schreibt ein Follower etwa, dass Loredana vordergründig um Aufarbeitung bemüht sei, sich jedoch vor der eigentlichen Verantwortung drücken würde. Für ihn wirke vieles eher wie Rechtfertigung und Relativierung als wie echte Reue. Loredana selbst ordnet ihre Vergangenheit seit Längerem offen ein und spricht den Betrugsfall immer wieder an, wenn es um ihren Weg im Musikgeschäft geht. Gemeinsam mit ihrem Partner Karim Adeyemi (24) gibt sie in der Doku nun nicht nur Einblicke in ihren Alltag als Paar, sondern auch in die Nachwirkungen des Skandals, der ihr Image als Künstlerin bis heute prägt. Ebenfalls in der Doku erklärt Loredana, dass sie sich aufgrund dieser problematischen Vorgeschichte in der Musikbranche nach wie vor als Außenseiterin sieht.

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IMAGO / Panama Pictures Loredana Zefi, November 2024

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Instagram / loredana Loredana, Rapperin

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Instagram / loredana Loredana Zefi und Karim Adeyemi im Juni 2024

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