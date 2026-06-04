Loredana & Karim Adeyemi bestätigen offiziell ihre Hochzeit

Rapperin Loredana (30) und ihr Ehemann, BVB-Fußballer Karim Adeyemi (24), haben ihre Hochzeit jetzt offiziell bestätigt. Gegenüber Bild sprachen die beiden anlässlich des Starts ihrer Amazon-Prime-Video-Doku Love & Drama erstmals so offen wie nie über ihre Beziehung, ihre heimliche Heirat im Oktober 2024 und ihr gemeinsames Familienleben. Dabei verriet Karim auch, wie er seiner heutigen Frau den Heiratsantrag gemacht hat – und warum er sich dabei bewusst gegen Luxus und große Inszenierung entschieden hat.

Denn statt auf einer Jacht oder in einem Urlaubsparadies ging der Fußballer mitten im Wald auf die Knie – und das mit gutem Grund. "Mir war wichtig, dass Hana auch dabei ist, weil sie das Wichtigste für Loredana in ihrem Leben ist. Deshalb habe ich es im Wald gemacht", erklärte Karim. Hana, die sieben Jahre alte Tochter der Musikerin aus einer früheren Beziehung, sollte diesen Moment miterleben. Karim betonte zudem, wie ernst er seine Rolle nimmt: "Das Wohlbefinden von Hana und Lori ist mir wichtiger als mein eigenes." Loredana selbst hatte von dem Antrag keine Ahnung: "Ja, ich wurde überrumpelt", sagte sie im Interview.

Dass das Paar großen Wert auf echte, unaufgeregte Momente legt, zeigte sich schon beim ersten Date. Statt in einem schicken Lokal lernten die beiden sich ganz bodenständig kennen. "Wir haben uns einfach einen Döner geholt und im Auto gegessen. Das war's eigentlich", so Karim. Seit Ende 2022 sind die beiden ein Paar, im Sommer 2023 machten sie ihre Liebe öffentlich – und im vergangenen Oktober heirateten sie still und heimlich. Warum ihre Beziehung so gut funktioniert, bringt Loredana auf den Punkt: "Wir sind wirklich beste Freunde."

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Instagram / loredana Loredana und Karim Adeyemi im September 2023

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Instagram / loredana Hana, Karim Adeyemi und Loredana im Juni 2025

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Instagram / loredana Loredana Zefi und Karim Adeyemi im Juni 2024