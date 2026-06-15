Für Karim Adeyemi ist Loredana "keine einfache Frau"

In der neuen Amazon-Prime-Doku "Loredana & Karim – Love & Drama" gewähren Fußballstar Karim Adeyemi und seine Ehefrau, Rapperin Loredana (30), tiefe Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag. Dabei liefern sich die beiden eine amüsante Diskussion darüber, wie "einfach" Loredana eigentlich als Partnerin ist. Karims Fazit fällt dabei eindeutig aus: "Ist nicht einfach, will ich nur einmal betonen", erklärt der BVB-Stürmer in der Doku. Loredana hakt direkt nach: "Das heißt, ich bin keine einfache Frau, mit der du leben kannst?" Karims Antwort: "Du bist keine einfache Frau an sich."

Loredana selbst sieht das naturgemäß anders und hält sich im Vergleich zu anderen Frauen sogar für "sehr einfach". Als Karim daraufhin erklärt, sie sei "als Frau anders als die meisten Frauen", nimmt sie seinen Kommentar aber bemerkenswert gelassen hin. Für viele Paare wäre eine solche Aussage wohl Zündstoff für einen handfesten Streit. Karim und Loredana haben zudem auch schon verraten, wie sie sich kennengelernt haben: Ihr erstes Date fand an einer Dönerbude statt, und den Heiratsantrag machte Karim seiner heutigen Ehefrau im Wald – ganz bewusst ohne Luxus-Kulisse. Im Herbst 2024 haben die beiden schließlich geheiratet, seitdem trägt Loredana den Nachnamen Adeyemi.

Seit über dreieinhalb Jahren sind die beiden nun ein Paar und stehen dabei ständig im Rampenlicht. Immer wieder wurde Loredana in der Vergangenheit als Ablenkungsfaktor für Karims sportliche Leistungen beim BVB bezeichnet – ein Druck, dem das Paar gemeinsam standhielt. In ihrer Doku zeigen die beiden nicht nur ihre Beziehung, sondern auch das Familienleben mit Loredanas Tochter Hana, zu der Karim eine enge Bindung aufgebaut hat.

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Instagram / karim_adeyemi Loredana und Karim Adeyemi im November 2024

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IMAGO / Panama Pictures Loredana Zefi, November 2024

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Instagram / loredana Loredana Zefi und Karim Adeyemi im Juni 2024