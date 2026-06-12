Zuckersüß: So eng sind Karim Adeyemi und Loredanas Tochter

Im Hause Adeyemi wird Patchwork ganz großgeschrieben: Obwohl Fußballstar Karim Adeyemi (24) nicht der leibliche Vater von Hana ist, nimmt er im Leben der kleinen Tochter seiner Ehefrau Loredana (30) längst die Rolle einer liebevollen Vaterfigur ein. Wie tief diese Verbindung mittlerweile ist, beweist jetzt ein im Netz kursierender Ausschnitt aus der neuen Amazon-Prime-Doku "Loredana & Karim – Love & Drama". Darin ist zu sehen, wie der Fußballstar die Kleine nach einer längeren Abwesenheit zu Hause überrascht. Vor Freude hüpfend springt das Mädchen auf ihren Stiefpapa zu und wirft sich direkt in seine Arme. Vertrauensvoll schmiegt sich Hana an den Hals des Profi-Kickers, während er sie fest im Arm hält.

Unter dem Clip überschlagen sich die Fans geradezu mit lobenden Worten für den Dortmunder Kicker. Viele User betonen, wie intensiv man die innige Verbindung zwischen den beiden spüre. Andere Nutzer werden noch deutlicher und schwärmen: "Karim ist so ein toller Mensch!" Gleichzeitig richten viele Stimmen ihren Blick auf Hanas leiblichen Vater, den Rapper Mozzik. In den Kommentaren bricht ein regelrechter Shitstorm über Loredanas Ex herein. Viele werfen ihm vor, er habe die Musikerin und das gemeinsame Kind damals im Stich gelassen, und betiteln ihn sogar als "Narzissten". Ein User stichelt offen: "Ich will gar nicht wissen, wie sich Mozzik bei den aktuellen Bildern fühlt."

Schon seit geraumer Zeit nimmt Loredana ihre Fans im Netz mit durch ihren Alltag und zeigt intime Backstage-Momente, Reisen oder entspannte Tage zu Hause. Seit sie und Karim ihre Liebe öffentlich gemacht haben, geben die beiden auch immer wieder Einblicke in ihr Familienglück, in dem Hana die absolute Hauptrolle spielt. In ihrer gemeinsamen Dokumentation sprechen sie nun so offen wie nie darüber, wie wichtig ihnen ein stabiles Umfeld und der private Zusammenhalt sind. Die Kuschelszenen zwischen Karim und der Kleinen beweisen einmal mehr, wie harmonisch das Leben der kleinen Familie abseits des Scheinwerferlichts funktioniert.

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karim_adeyemi Fußballer Karim Adeyemi mit Stieftochter Hana, 2025

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Instagram / loredana Hana, Karim Adeyemi und Loredana im Juni 2025

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Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana und ihrem Partner Karim Adeyemi

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