Karim Adeyemi gibt Einblicke in das Eheleben mit Loredana

Karim Adeyemi (24) öffnet sein Fotoalbum: Der BVB-Stürmer hat auf Instagram jetzt private Schnappschüsse geteilt, die ihn gemeinsam mit Ehefrau Loredana (30) und ihrer kleinen Tochter Hana zeigen. Dabei nimmt der Fußballprofi seine Fans mit in ganz normale Alltagsmomente – beim Shoppen oder gemeinsamen Kochen mit der Rapperin. Die Momentaufnahmen wirken vertraut und zeigen, wie eng die kleine Patchworkfamilie inzwischen zusammengewachsen ist.

Nachdem Karim und Loredana ihre Beziehung laut Gala im Jahr 2023 öffentlich gemacht und 2024 schließlich heimlich geheiratet hatten, hielten sie ihr Familienleben zunächst weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mittlerweile geben die beiden ihren Fans jedoch immer häufiger private Einblicke in ihrer gemeinsamen Doku "Loredana & Karim", die bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Im Mittelpunkt stehen dabei vor allem ihre Beziehung und ihr Familienalltag zwischen Studio und Stadion.

Die Doku zeigt allerdings auch, dass der Fußballprofi und die Musikerin in manchen Situationen unterschiedlich ticken. So kam es in einer Folge zu einer amüsanten Diskussion über ihre Beziehung. Auf die Frage, wie er Loredana als Partnerin beschreiben würde, antwortete Karim ehrlich: "Du bist keine einfache Frau an sich." Trotz des kleinen Seitenhiebs scheint der Fußballprofi aktuell glücklicher denn je. Die Fans dürfen sich also wohl auch künftig auf weitere private Einblicke in das Leben des Paares freuen.

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Instagram / karim_adeyemi Loredana mit Tochter Hana und Ehemann Karim, 2026

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Instagram / karim_adeyemi Karim Adeyemi und Loredana, 2026

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Instagram / loredana Fußballer Karim Adeyemi und Rapperin Loredana Zefi