Betrugsskandal: Loredana sieht sich als "schwarzes Schaf"

Rapperin Loredana (30) hat sich in einem Interview mit Hiphop.de sehr offen über ihre neue Doku "Love & Drama" geäußert – und wurde auch auf den Betrugsskandal angesprochen, der ihre Karriere bis heute begleitet. Gemeinsam mit ihrem Partner Karim Adeyemi (24) stellte sie die sechsteilige Produktion vor, in der die zwei ihr Privatleben ungeschönt zeigen. Loredana erklärte, warum sie sich in der Musikbranche als Außenseiterin sieht: "Ich bin so das schwarze Schaf unter den Künstlern, einfach nur, weil ich einen riesigen Skandal hinter mir habe und den auch immer wieder problemlos erwähne. Das ist der Betrugsskandal."

Den medialen Druck, dem sie sich ausgesetzt sieht, nimmt Loredana nicht auf die leichte Schulter. Sie betonte, dass Medienberichte Menschen in psychische Not treiben können: "Es gibt genug Frauen, die sich umgebracht haben, weil medial so viel Druck aufgebaut wurde." Trotzdem sehe sie sich nicht als Opfer und fühle kein Mitleid mit sich selbst. Doch auch die Beziehung mit Karim wird zum Thema. Er beschreibt die Verbindung zu Loredana als Freundschaft auf Augenhöhe: "Du musst im anderen deinen besten Freund sehen. Du musst ihn jeden Tag unterstützen, ihm zuhören und offen über alles reden." Die Doku sei vor allem aus dem Wunsch entstanden, gemeinsame Erinnerungen festzuhalten, so Loredana.

Loredana und Karim gaben sich bereits im Oktober 2024 heimlich das Jawort. Anlässlich des Doku-Starts sprachen sie erstmals öffentlich über ihr Familienleben. Im Interview mit dem Blatt plauderte Loredana auch über ihre musikalischen Vorbilder – und überraschte mit einer unerwarteten Lieblingskünstlerin: Lana Del Rey (40). "Ich feiere sie sehr, weil sie alles ohne Druck und Stress macht. Ihr Sound ist unfassbar gelassen und gechillt", schwärmte die Rapperin. Ob sich der Einfluss der US-Amerikanerin auf ihrem kommenden Projekt "King Lori 2" widerspiegeln wird, ließ Loredana jedoch offen.

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IMAGO / BREUEL-BILD Loredana Zefi, Rapperin

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Instagram / loredana Hana, Karim Adeyemi und Loredana im Juni 2025

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Instagram / loredana Loredana Zefi und Karim Adeyemi im Juni 2024