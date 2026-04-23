Besucht Tochter nicht? Loredana rechnet mit Ex Mozzik ab

Loredana (30) und ihr Ex Mozzik haben wieder öffentlichen Zoff – diesmal geht es um ihre gemeinsame Tochter Hana. In einem neuen Song rechnet der Rapper hart mit sich selbst ab und nennt sich darin sinngemäß einen schlechten Vater, der seine Tochter kaum sieht und sie einem anderen Mann überlassen habe. Gleichzeitig erhebt er Vorwürfe gegen Loredana und behauptet, sie mache ihn für alles verantwortlich und rede auch vor anderen Rappern schlecht über ihn: "Du bist kein Mann, Mozzik alias Arschloch. Ist es dir nicht peinlich, dass Karim deine Tochter großzieht? Du kannst dich vielleicht einen Rapper nennen, aber du bist kein Elternteil. Du hast noch nie eine Geburtstagskerze für sie ausgeblasen. Du hast dir das selbst zuzuschreiben, du hast seit zwei Monaten nicht mehr die Tür verlassen."

Die Rapperin widerspricht nun entschieden: In einem Interview auf einem albanischen YouTube-Kanal von Arbana Osmani erklärt sie, warum aus ihrer Sicht vor allem Mozzik den Kontakt zu Hana schleifen lässt und welche Rolle ihr jetziger Partner Karim dabei spielt. "Meine Schwester hat sie mehr erzogen als ich, weil ich die ersten Jahre hart gearbeitet habe. Das ist normal, wenn du noch nicht mal einen Vater für dein Kind hast. Und du selbst hast keinen Ehemann", behauptet die Musikerin. Trotzdem habe sie Mozzik zahlreiche Möglichkeiten angeboten, seine Tochter zu sehen: über sie selbst, über ihre Schwester Fiona oder über ihre Mutter. Doch der Rapper habe immer wieder abgewunken. "Nein, nein, nein, okay, okay, wir schauen mal", zitiert sie ihn. Wenn er auftauche, dann meistens nur kurz bei Geburtstagen, mache viele Fotos, gratuliere – und sei wieder weg. Dass er selten vorbeikommt, liege laut Loredana nicht daran, dass sie es verbieten würde.

Die Schweizer Rapperin und der kosovarische Musiker hatten sich vor einigen Jahren kennengelernt, geheiratet und wurden 2018 Eltern von Hana. Die Ehe zerbrach jedoch und Loredana beschreibt rückblickend, wie sehr sie die Trennung aus der Bahn geworfen habe und wie stark ihre Angst vor dem Alleinsein damals gewesen sei. An ihrer Seite ist inzwischen Karim, der in Loredanas Erzählung eine feste Rolle im Leben von Hana einnimmt. "Vielleicht stört ihn, dass er dann Karim kennenlernt oder er mich mit jemand anderem sieht. Vielleicht hasst er mich so sehr, dass er mir nicht mal in die Augen gucken will. Und das kann auch sein, das ist okay", überlegt Loredana.

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Instagram / loredana Loredana Zefi und ihre Tochter Hana, Dezember 2024

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Instagram / mozzik Mozzik, Rapper

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Instagram / loredana Hana, Karim Adeyemi und Loredana im Juni 2025