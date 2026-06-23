Diesen Kosenamen hat Donald Trump für seinen Sohn Barron

Ein neues Buch enthüllt eine überraschend zärtliche Seite von Donald Trump (80): Der US-Präsident soll seinen jüngsten Sohn Barron Trump (20) in einem emotionalen Moment mit "Honey" angesprochen haben. Das geht aus dem Enthüllungsbuch "Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump" der New-York-Times-Reporter Maggie Haberman und Jonathan Swan hervor. Auslöser war demnach ein aufgeregter Anruf Barrons bei seinem Vater, nachdem er erfahren hatte, dass der konservative Aktivist Charlie Kirk erschossen worden war. Der 80-Jährige soll seinen Sohn mit den Worten "Calm down, honey, calm down" – zu Deutsch: "Beruhig dich, Schatz, beruhig dich" – beschwichtigt haben.

Doch nicht nur Donald verwendet liebevolle Kosenamen für seinen jüngsten Sohn. Laut dem Buch soll auch Melania Trump (56) ihren Sohn als "kleinen Donald" bezeichnen. Besonders bemerkenswert dabei: Barron ist mit einer Körpergröße von rund zwei Metern und sieben Zentimetern alles andere als klein. Trotzdem soll auch Donald seinen Sohn gelegentlich auch als seinen – oder vielmehr Melanias – "kleinen Jungen" bezeichnen. Der Kosename "Honey" ist dabei offenbar keine Ausnahme, die sich Donald nur für Barron reserviert: Auch sein Sohn Eric (42) berichtete in einem Podcast-Interview, dass sein Vater ihn in privaten Momenten gelegentlich so anspreche – unter anderem in einem Gespräch nach Donalds Verurteilung in einem Strafprozess in New York.

Barron, der im März 2026 seinen 20. Geburtstag feierte, gilt als eher zurückgezogene Persönlichkeit. Eine Kommilitonin berichtete dem Magazin Vanity Fair, er sei an der New York University "eine Kuriosität auf dem Campus", denn: "Er geht in den Unterricht, er geht nach Hause." Da er von einem Fahrzeugkonvoi über eine gesicherte Tiefgarage in die Gebäude geschleust und stets durch Sicherheitskräfte begleitet wird, sei es für den Politiker-Spross schwierig, Verbindungen aufzubauen. Aktuell soll er einen Campus-Wechsel nach Washington, D.C., erwägen.

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Getty Images Donald Trump und Barron Trump, November 2024

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Getty Images Donald Trump während des G7-Gipfels in Évian-les-Bains, Juni 2026

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Getty Images Melania Trump und ihr Sohn Barron Trump, November 2024